La audiencia de 'Gran Hermano' dicta sentencia y expulsa a la concursante más sonada de la edición

'Gran Hermano' alcanza su décima gala con la expulsión de Laura. Tal y como viene siendo habitual, el reality ha puesto en pausa el televoto iniciado el pasado jueves. En esta ocasión y tras una semana votando, los espectadores han decidido expulsar a Laura. Una marcha que llega después de que Jorge Javier haya resuelto el duelo entre la expulsada y Daniela tras la salvación inicial de Manu.

Cabe recordar que el pasado jueves, el reality puso a seis concursantes en la palestra tras unas movidas nominaciones. 'Gran Hermano' ha superado el ecuador y, por ello, es fundamental para los concursantes mantenerse en la casa. Sin embargo Luis, Daniela, Maica, Laura, Adrián y Manu no lo han tenido fácil al ser los concursantes expuestos.

No todos han llegado al momento de la expulsión ya que Adrián fue el primer salvado. Su salida del televoto llegó el pasado domingo al coronarse como Big Bro. También en dicha entrega, Maica consiguió librarse de la expulsión. Ya el martes, con Jorge Javier al frente, Luis fue el afortunado en salirse del listado de nominados.

De vuelta a la expulsión semanal, nada más comenzar la gala Jorge Javier ha actualizado el estado de los porcentajes. Mientras que la expulsada se ha hecho con un elevado 56%, los otros dos salvados se repartían el resto de votos con un 12 y un 36%.

Laura, séptima concursante expulsada de 'Gran Hermano'

Durante el transcurso de la gala, Jorge Javier ha contactado con los concursantes nominados. Estando Laura y Manu a solas, éste les ha comunicado la salvación del DJ. Una noticia que ha dejado en duelo la expulsión. Antes de proceder con dicho momento, el presentador ha dado a conocer el estado de los porcentajes. Mientras que la expulsada se ha hecho con un 63%, la salvada reunía un 37%.

Poco después y pasada la medianoche jorge Javier volvía a conectar con las nominadas para comunicar: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Laura". Una expulsión, la de la hija de María José Galera, que no le ha provocado sorpresa. Sin llorar y manteniendo un rictus serio, la expulsada ha compartido: "Me lo esperaba, tenía esa intuición y nunca me he equivocado".

Laura no ha podido mantenerse seria y, poco después, se ha roto por completo: "Tengo muchas ganas de abrazar a mi madre. Me da mucha pena que esta experiencia se haya terminado y considero que ya he aprendido muchas cosas que en mi día a día puedo usar bastante".