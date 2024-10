Vanessa desenmascara a Edi por lo que clama en su despedida final de 'Gran Hermano 2024'

La salida de Vanessa de la casa de 'Gran Hermano' como última expulsada ha provocado todo tipo de reacciones. El pasado jueves, tras su marcha, la gallega no pudo despedirse de sus compañeros. Ha sido durante el debate dominical cuando ha podido hacerlo y no ha dejado títere sin cabeza especialmente en su despedida de Edi.

En un momento determinado, Vanessa ha podido conectar con sus hasta ahora compañeros que se agrupaban en el salón. Allí Edi ha recibido estupefacto la crítica sin paliativos de su compañera quien no ha tenido reparo en soltarle: "Edi, se te está cayendo la carpeta igual que la carpeta barata que llevas desde el primer día".

Vanessa decide empezar despidiéndose de Edi: "Se te está cayendo la carpeta, igual que la careta"



Poco más tarde, la propia Vanessa ha podido dar más detalles sobre lo que le ha espetado a Edi durante su intervención en la casa. Precisamente sobre Edi, la gallega ha soltado: "No tiene personalidad, no es él y no me gusta la gente que no tiene personalidad propia. Él está movido por los hilos de Ruvens y otra gente".

Lejos de quedarse callada, Vanessa ha proseguido diciendo: "Ahora va con el tema de que él solamente quiere ganarse sus Big Bro y me parece bien si los lucha, pero él me parece un estratega barato. No me gusta". Sobre la relación que éste mantiene con Violeta, Vanessa se ha mostrado tajante: "Está utilizando a Violeta desde el minuto uno que la cogió".

No ha sido la única ocasión que Vanessa ha aprovechado para señalar y cuestionar el comportamiento de Edi. Tras ver un vídeo sobre las últimas horas del gallego y Violeta en la casa, Vanessa ha sentenciado al joven diciendo: "Yo esto lo he hablado desde Violeta desde el minuto cero. Él buscaba una carpeta porque no daba contenido en la casa y él mismo fue a preguntarle a Ruvens qué es lo que se estaba viendo fuera y entonces se le ve el plumero a leguas. Violeta es una niña maravillosa, tiene 23 años y la está utilizando de manera súper cantosa".