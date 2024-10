Belén Rodríguez pone en su sitio a Vanessa con este mordaz palo en directo en 'Gran Hermano'

Vanessa se ha convertido, tras su salida de 'Gran Hermano', en una de las concursantes más polémicas de la actual edición del reality. La gallega salió de la casa a decisión de la audiencia con un aplastante 80%. Una marcha que arrastró a su marido Javier a pesar de las críticas que ésta petición le acarreó y es que la ahora exconcursante mantuvo un tenso encuentro con Jorge Javier Vázquez, quien no pudo morderse la lengua y llegó a tildarla incluso de manipuladora.

Ahora, unos días después, Vanessa vuelve al plató del reality para dar explicaciones. La gallega ha entrado dejando clara su postura: "Yo no pido que se me entienda, pero sí que se me respete". Poco después, ésta ha tenido que hacer frente a las primeras críticas siendo la de Belén Rodríguez una de las más mordaces. "A Javi nunca le has tratado como un ser humano, sino como un complemento tuyo que lo has cosificado absolutamente. Tú has decidido cuándo entraba a la casa, cuándo salía de la casa, cuándo hacíais el amor... No has demostrado ningún sentimiento por él"

Lejos de quedarse callada, Belén Rodríguez le ha arreado: "No le has dado la oportunidad, aunque sea de manera egoísta, poder seguir concursando y que se llevase los 300.000 euros para tu casa que según tus propias palabras tuviste que empeñar los años de tu boda". La respuesta no se ha hecho esperar: "Me he visto un poco sobrepasada. No me justifico, en la casa sí es cierto que se magnifica todo y hay actitudes que no me han gustado. No soy perfecta, cometo mil errores, pero tampoco considero que lo haya cosificado y anulado. Soy consciente de que me he visto y me ha impactado", se ha explicado Vanessa.

Belen Ro a Vanessa “A Javi no lo has tratado como a un ser humano, sino como un complemento tuyo”



#GHDBT8 #GH27O pic.twitter.com/7nq6g2TrUC — Barbie B (@Darkname300) October 27, 2024

En ese momento, Marta Peñate ha intervenido en el plató de 'Gran Hermano': "¿Tú crees que no es anular a alguien cuando le coaccionas y casi le obligas a abandonar un programa por tu antojo porque brilla más que tú?". Así pues, sobre su petición a Javier, Vanessa ha matizado: "Yo no puedo definir justo o no justo. Entiendo que es un gran concursante y la primera que lo sé fui yo. Fui la primera persona que lo animé". "Tú solo piensas en lo que tú necesitas, pero ¿tú alguna vez te paras a pensar en lo que necesita Javi?", le ha reprendido Miguel Frigenti.

MARTA PEÑATE HUNDE A VANESSA.



¿Tú crees que no es anular a alguien cuando le coaccionas y casi le obligas a abandonar un programa porque brilla más que tú?



EL PLATÓ SE CAE EN APLAUSOS #GHDBT8



pic.twitter.com/HYV1cmq5Xx — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) October 27, 2024

"No soportabas que Javi te eclipsara": el ácido análisis de los colaboradores sobre Vanessa

"No creo que haya pensado de manera egoísta, no es de decir si me parece justo. Se trata de que estaba una semana mal, destruida y tres días antes de esto de hecho nos íbamos a ir los dos ya, previamente a esto. No es una cuestión decidida", ha recordado Vanessa. Una replica que poco o nada le ha gustado al colaborador de 'Gran Hermano' quien le ha soltado: "No nos engañes. Si dentro puedes estar sin él, fuera también... Tú lo que querías era ser la protagonista y no soportabas que Javi te eclipsara".

"Para mí los 300.000 euros no están por encima de nada. Llevo con él 13 años y no pido que se entienda, pero sí que se respete una decisión", ha vuelto a recordar Vanessa. De igual manera, la exconcursante se ha referido a Javi en numerosas ocasiones como su bastón, lo que ha generado ampollas en los colaboradores. "Perdona que te diga, pero es que no comparto tu sentimiento del amor y ojalá pudieras quererle un 10% de lo que él te quiere a ti", le ha asestado Marta Peñate, quien además le ha afeado que pidiera un italiano dentro del concurso y ahora se aferre al argumento de que su marido es su bastón.

"¡Es tu criado!": la denuncia de Miguel Frigenti sobre la situación de Javier

"Yo puedo entender lo que tú opines de mí. La primera semana pedí un italiano porque tenía ciertas dudas... Yo tuve un momento porque nunca me había separado de él y para mí son situaciones nuevas y si tengo una duda creo que es comprensible", se ha justificado Vanessa. Ante ello, Belén Rodríguez ha vuelto al ataque al asestarle: "La primera semana te querías divorciar de él. Dime tú cómo se come que es tu bastón y que no puedes vivir sin él".

"Dije que tenía dudas sobre mi relación. No recuerdo las palabras, pero es cierto que me planteé la situaciones. Se magnificó y no me gusta cómo me ve ni mi actitud. Obviamente no me voy a separar de él", ha vuelto a escudarse. Finalmente, Miguel Frigenti ha añadido: "Es que Javier no es tu bastón, es tu criado". "Eres una persona tan egoísta que te da coraje que él pudiera ganar y tú no", ha rematado Marta Peñate.