Fatídica noche para 'Gran Hermano' con dos marchas: Javier abandona tras expulsarse a Vanessa

El futuro de Javier en la casa de 'Gran Hermano' se ha truncado. Esto es debido a la expulsión de Vanessa, su mujer con la que lleva 13 años casado. Desde que ambos entraron a la casa, hace 50 días, los dos concursantes han vivido altos y bajos en su relación, aunque ningún otro episodio les ha puesto tan en jaque como la expulsión de ella.

Cabe recordar que la cantante se ha convertido en la nueva expulsada del reality al no ser capaz de enfrentarse a Daniela en el televoto. De hecho, un 80% de los espectadores se ha posicionado en su contra. Antes de conocer su marcha, Javier ya mostró su miedo ante tal desenlace y llegó a amenazar con un posible abandono: "Si tú te vas mañana, yo me voy contigo".

Unas palabras que Vanessa ha corroborado tras ser expulsada. Al ser preguntada por Jorge Javier sobre la reacción de su marido, la recién expulsada ha recordado sus 13 años de relación junto a él. De igual manera, ha compartido: "Él va a pedir abandonar, ya te lo digo yo porque él me lo dije. Sabe que yo sin él y él sin mí no somos nada. Ya te lo anticipo yo".

Javier se entera de la marcha de Vanessa de 'Gran Hermano'

Tras la expulsión de Vanessa y sin saber tal desenlace, Jorge Javier le ha pedido al gallego que comparta su opinión sobre lo que había pasado. "Quiero pensar que se ha ido Daniela y que me has traído aquí a vacilarme, pero la realidad puede ser otra totalmente distinta. Estoy que no es poco", ha sido su primera reacción. Poco después, Jorge Javier le ha confirmado la marcha de Vanessa. "Yo me voy con ella. El Súper ya sabe lo que dije", ha declarado.

Acto seguido, el reality le ha mostrado el directísimo mensaje que Vanessa le ha enviado a Javier: "Me voy expulsada. En el fondo a mí me gustaría que siguieses, pero no puedo porque no me encuentro bien y sé que te voy a necesitar a mi lado. Me gustaría verte esta noche. Me da mucha pena porque esto se ha acabado para ti también. Me siento muy mal y lo único que me va a reconfortar es estar contigo... Quiero que vea que quiero que venga esta noche".

Este es el mensaje que Vanessa ha dejado a Javier

Javier se mantiene firme: "Mi mujer está por encima de 'Gran Hermano'"

Las reacción por parte de Javier no se ha hecho esperar: "Así será, que así se escriba y que así sea". Por su parte, el presentador de 'Gran Hermano' ha intentado poner distancia en el asunto: "Creo que es conveniente que ella llegue a plató, esté en plató". "No, prefiero que no", le ha cortado el concursante.

"Es imposible. Por logística ella ya no está ahí, está a punto de llegar a plató", le ha explicado el presentador. Al mismo tiempo, Jorge Javier ha añadido: "Vas a tener la oportunidad de hablar con ella, pero me gustaría que tomásemos un poco... Vamos a enfriar las cosas".

A pesar de ello, el marido de Vanessa no ha desistido en su intención de abandonar: "Vanessa me necesita yo no puedo hacer otra cosa. Es mi mujer. La conozco demasiado. Si me necesita, estaré a su lado siempre. No es que ella sea incapaz de que siga con mi concurso, sino que es incapaz de estar sin mí".

Así pues, el todavía concursante de 'Gran Hermano' ha hecho referencia al mal momento que atraviesa su pareja: "Ella está mal, se encuentra de bajón, mal... Está pasando un mal momento. Mi mujer está por encima de 'Gran Hermano'. Mi mujer y la de cualquiera de mis compañeros y la de cualquier persona si la quieres, claro".

De igual manera, el presentador le ha planteado el caso opuesto: si él saliese expulsado. "Yo jamás le diría vete y cuando le hicisteis la broma de que estaba expulsado, ella me dijo que iba a abandonar y le dije "estás loca"", ha declarado el concursante.

La decisión final de Javier ante la marcha de Vanessa

Finalmente, al término de la gala, Vanessa ha podido hablar con Javier. "Yo por mí ya estaba ahí eh", ha reconocido él nada más verla. Por su parte, ella le ha contestado: "De verdad, siento que no se me entienda de verdad. Las cosas no son así aquí, ya está".

Por su parte, su marido ha intentado restarle hierro al asunto: "No es tan difícil de entender. Si una persona está mal y necesita a su otra persona ya está". "Sabes que te necesito por encima de todo. Al final me quedo con que habrá mucha gente que no lo entienda, pero llevamos 13 años juntos y sabes que sin ti yo estoy mal", ha recordado visiblemente tocada Vanessa.

"No he dudado en ningún momento. Tú estás por encima de todo. Para mí el programa es importante, lo hablé con El Súper, gracias por la confianza... a la persona que más le tengo que estar agradecida es a ti. Estás por encima de todo, eres la madre de mi hija y mi mujer. Si tú estás mal yo no podría dormir tranquilo sabiendo que tú estás mal y ya está, no hay nada más que decir", ha enfatizado él haciendo, por ende, oficial su marcha de la casa.

La reacción de Jorge Javier y su despedida no ha pasado inadvertida. "Lamentablemente, me cuesta muchísimo pronunciar estas palabras, te vamos a dejar con el Súper para organizar tu salida. Lo siento mucho, siento muchísimo perderte como concursante de 'Gran Hermano' y sólo quiero decirte una cosa Javier... no te lo mereces", le ha hecho llegar el presentador junto a un sonoro aplauso por parte de los espectadores presentes en plató.