Vanessa expone su dramático pasado desde 'Gran Hermano' con una durísima confesión personal

Probablemente Vanessa sea una de las concursantes más polémicas de la actual edición de 'Gran Hermano'. La gallega ha conseguido enemistarse con buena parte de sus compañeros y, pese al distanciamiento, ésta ha conseguido acercar posturas con muchos después de que el reality les diese a conocer algunos de los episodios más destacados del pasado de ésta.

Tal y como se ha podido ver a través de la dinámica de "la curva de la vida", Vanessa ha narrado su niñez. "En mi casa había problemas y la referencia de mi abuela para mí es muy grande porque es la persona que me ha criado. Mi madre no estaba en casa". Así pues, la gallega ha dado a conocer cómo acabó en un centro de menores: "Te ves sin nadie, sin familia y crecí de golpe. No me quedó más remedio y en esa época que para mí era mala conozco al que fue mi ex marido y a los 17 años me caso con él".

La dramática y desconocida situación de Vanessa con sus hijos

Lejos de quedarse callada, Vanessa ha compartido con los espectadores de 'Gran Hermano'cómo su relación saltó por los aires: "Decido que quiero ser madre joven. Me cambió la vida muchísimo, es la cosa que más te cambia la vida. Fueron momentos felices hasta que él empezó a cambiar conmigo y empiezo con mucho sufrimiento físico y mental con esta persona".

Su papel como madre ha copado buena parte del interés de su curva de la vida. "Hasta este año teníamos más relación, pero desde mayo de este año está viviendo con mi madre", ha confesado sobre su primera hija. Por su parte, la situación con su segundo hijo empeoró drásticamente: "Alejandro nace en 2005. A los 13 o 14 años él empezó a cambiar y en casa vivimos situaciones muy desagradables con Alejandro y de manera oficial se tomaron medidas para que él no continuase en casa. Es muy duro como madre tener que tomar ciertas decisiones. Un hijo siempre va a ser un hijo".

Otro de los momentos más impactantes se ha vivido al dar a conocer en 'Gran Hermano' otra de sus relaciones: "Al tiempo conozco a una amiga y de la cual, mucha gente no entiende el por qué porque me considero hetero, pero me enamoro de una amiga. Tengo una pareja chica con la cual estuve tres años, pero le fui infiel. Fue un momento muy duro porque es buena persona y le sigo teniendo mucho cariño".

Vanessa se sincera en su curva de la vida ✨ #GHLímite7 pic.twitter.com/ZF8oeikuda — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2024

El importante papel de Javi en la vida de Vanessa

Poco después, la concursante conoció a su actual pareja, a quien define como salvavidas. "Javi fue mi salvavidas de todo lo que he pasado en mi vida. Fue la más bonita casualidad y la cosa más bonito que me pudo poner el destino", ha reconocido.

Aún así, su vida junto a Javier no ha sido nada fácil puesto que ambos han tenido que hacer frente a numerosos altibajos. "Nos arruinamos, fue una época dura. Lo pasamos muy mal, volvimos a Galicia y me entero que estaba embarazada. La niña para mí fue una alegría, súper buscada y un rayo de luz".

Finalmente, la concursante de 'Gran Hermano' ha concluido con otro de los episodios más duros a los que se ha tenido que enfrentar: "Después de mi hija Claudia... uno de mis mayores declives de mi vida: la muerte de mi abuela que es como haber enterrado a mi madre. A día de hoy aún me cuesta mucho vivir sin ella".