El brutal rapapolvo de Jorge Javier a Vanessa convulsiona 'Gran Hermano': "Manipuladora, egoísta"

Tras su expulsión de 'Gran Hermano', Vanessa ha tenido que hacer frente a las feroces críticas que su paso por la casa ha generado. Los espectadores y Jorge Javier no han pasado por alto la exigencia que la recién expulsada le ha hecho llegar a Javier. En concreto, la gallega le ha pedido que abandonara para poder acompañarla a su salida. Un gesto señalado y criticado por Jorge Javier.

Todo ha comenzado cuando el presentador le ha asegurado que Javier se quiere quedar en la casa. "Jorge, no me hagas el lío porque lo he hablado con él", le ha advertido ella. Una postura, la de ella, que Jorge ha atajado diciendo: "No, no te voy a hacer el lío y te lo voy a decir claramente: él se quiere quedar y otra cosa es que tú de una manera muy egoísta pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar que se quiere quedar, ser generosa con tu marido y decirle disfruta, haz tu concurso".

El presentador no se ha quedado ahí, sino que incluso ha tildado su decisión de egoísta: "Te pido por favor que por una vez, lo hemos visto en estos 50 días, que no seas tan manipuladora y que le dejes disfrutar de su concurso".

Visiblemente descolocada, la pareja de Javier apenas ha podido esbozar: "Me parece surrealista, lo siento. No me vas a hacer el lío y sé perfectamente lo que piensa y lo que hemos hablado. Soy una persona que fuera para mí Javi es mi bastón y llevo una semana y media muy jodida dentro de esa casa". "Estás en todo momento diciendo yo, yo, yo. ¿Y él? ¿Qué pasa con él?", le ha interrumpido Jorge Javier.

El presentador de 'Gran Hermano' ha ido elevando el tono frente a Vanessa: "¿Sabes lo que creo que es? ¿Me permites que sea sincero? Creo que es al final un problema de vanidad: no puedes tolerar que tu marido esté dentro y tu fuera". Lejos de quedarse callado, Jorge Javier le ha advertido: "Mírame a los ojos, no soy tu enemigo".

Por su parte, Vanessa ha seguido respaldándose en su vida fuera de la casa: "No es pensar en mí, no me conoces. No sabéis cómo es mi vida fuera. No sabéis cuánto necesito a mi marido". Así pues, ha proseguido diciendo entre lágrimas: "No se trata de ser vanidosa. Lo único de lo que tengo ganas es de irme a mi casa, da igual, ya vale. No me entendéis, da igual...Yo sin Javi no estaría en el concurso porque lo he pasado muy mal y cuando te digo muy mal es muy mal. He estado al borde del abandono la semana pasada".

El ambiente se caldea en plató con la expulsión de Vanessa 💣 #GHGala8 #GH24O pic.twitter.com/LnigndPqbj — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2024

Jorge Javier frena en seco a Vanessa: "No me hagas ver cosas que no son"

En ese momento Jorge Javier le ha recordado las continuas broncas que Vanessa ha mantenido con su marido ante lo que ella se ha escudado en cómo se magnifican las cosas dentro de la casa. "Vanessa, no hables tanto y date oportunidad de crecer tú como persona y que él crezca como persona y que seáis mejor matrimonio. Date esa oportunidad, es absolutamente incomprensible tu decisión. Nadie la entiende", le ha contestado el presentador de 'Gran Hermano'.

Vanessa no se ha quedado callada y ha denunciado: "Me hacéis sentir fatal. No me parece justo. Necesito hablar con él y que me vea". "Intenta al menos darle la oportunidad, estate un día o dos o tres sola", le ha pedido el presentador. "Nos íbamos a haber ido ayer ya", ha soltado ella, ante lo que Jorge Javier le ha reprendido: "No hables en plural. No intentes arrastrar a Javi en tu dinámica, él quiere quedarse... No te comportes igual que en la casa y no me hagas ver cosas que no son".

Jorge Javier le da la estocada final a Vanessa

Poco después el reality le ha mostrado su conversación junto a Javier en la que ella ya le dejaba entrever su salida y el abandono de éste. "Vanessa es imposible hablar contigo porque tienes la realidad absolutamente distorsionada. Ha dicho me voy a tener que ir no es que me quiera ir. ¿Sabes qué pasa? Eso no es amor, es tiranía emocional. No es amor bajo ningún concepto. ¿No lo has visto alma de cántaro? Que le estás empujando a hacer lo que tu quieres y lo manipulas de una manera para que diga "ah claro, me tengo que ir"".

Al término de la gala, Vanessa ha conectado con Javier antes de que éste comunicase su decisión final. La cantante se ha mostrado especialmente compungida y ha asegurado sentirse incomprendida en muchas ocasiones. Sin embargo, ésta no ha logrado empatizar con Jorge Javier, quien le ha arreado: "Te vas a arrepentir. A lo mejor me meto donde no me llaman. ¿Sabes qué pasa? Que es que te veo llorar y no me conmueves nada. He visto esta escena tantas veces entonces esto es lo que hay, decide lo que quieras. Tu marido está dentro haciendo su concurso y tú le estás pidiendo que abandone por ti".