Susanna Griso clama contra las malas maneras de dos colaboradores de 'Espejo Público'

La mesa política de 'Espejo Público' suele acoger cada semana los debates más agitados y ruidosos de toda la emisión. Y este jueves, la última decisión del Partido Popular Europeo terminó por caldear la tertulia a niveles extremos. Tanto, que Susanna Griso tuvo que frenar la acalorada discusión entre dos de sus colaboradores con una seria advertencia.

El primer tramo de la mañana del matinal de Antena 3 se centró este jueves en el último anuncio de los populares. Finalmente, la formación europea de los populares apoyará el nombramiento de la socialista Teresa Ribera como nueva vicepresidenta del ejecutivo comunitario. Y la decisión no ha estado exenta de polémica y contradicciones, las cuales la presentadora anunciaba para abrir la tertulia.

"El PP asegura que ayer a última hora, sobre las 23 horas, se incluía una nueva condición y es que Teresa Ribera tendría que dimitir en caso de ser imputada", comenzó señalando Susanna Griso, puntualizando que, se trata de un compromiso que podría verse frustrado si Ribera termina bajo investigación. "Lo que dice el PSOE que esa petición no es vinculante, así que ya se verá", aclaró la periodista.

Susanna Griso tiene que ponerse seria con Arsenio Escolar por el tono de la mesa política

Francisco Marhuenda en 'Espejo Público'

Entonces, Arsenio Escolar no tardaba en señalar que esta determinación por parte del Partido Popular Europeo no consigue más que acentuar "uno de los mayores fracasos recientes" de Alberto Núñez Feijóo. Cabe recordar que el líder de los populares ya anunció que mantendrá el veto del partido a Ribera hasta su nombramiento. "Y eso que ya tiene unos cuantos", añadió con sorna el colaborador haciendo referencia a las meteduras de pata del político.

"Da la impresión que, como entra la ultraderecha en la Comisión Europea, da la sensación de que el que tiene el fracaso es Pedro Sánchez", añadía Escolar. "Núñez Feijóo tenía que salvar a Carlos Mazón de las numerosas irregularidades, por quedarme corto, que han sido acreditadas en estas tres últimas semanas respecto a la gestión de la DANA", señalaba a su vez el periodista, que aún incendiaría el tono del debate aún más.

"Ahora seguís debatiendo"

"Se le ocurrió disparar para arriba a Teresa Ribera, ¿cuál es su objetivo de todo eso? Que no fuera vicepresidenta de la Comisión, que no entrara en el Gobierno", subrayó sin convencer demasiado a Susanna Griso. "Vamos a verlo", señaló entonces la comunicadora para dejar paso al resto de opiniones. Pero el colaborador aún no había terminado de exponer sus argumentos.

Y sin pensarlo dos veces, interrumpió a la conductora de 'Espejo Público'. "Se intuye cualquier cosa para intentar salvar la cara", puntualizó Escolar antes de que Susanna Griso le recordase que su turno ya había acabado, dando paso a Lorena García. "Lorena nos lo va a explicar, ahora seguís debatiendo", esgrimió la presentadora para cortar su discurso.

"El nombramiento de Ribera está condicionado. Pasó la prueba gracias a que los socialistas apoyaron a Orbán y a Meloni. Aun así, es una aceptación condicionada, exigente y crítica", continuaba explicando García mientras Arsenio Escolar no paraba de interrumpir a la copresentadora, provocando la ira de la periodista. "¡Arsenio! Pero, bueno, por favor…", llegó a exclamar Lorena García.

"Por favor, señores"

Una llamada de atención que hizo a Francisco Marhuenda sumarse al debate. "Sánchez ha convertido la mentira en el arte de la política. Lo hace ya masivamente, no tiene ningún pudor. Nadie de izquierdas que tenga dignidad puede defender las prácticas sanchistas, es de sentido común", espetó el director de La Razón mientras Susanna Griso observaba la situación escalar de forma imparable.

Y cuando Álvaro Nieto, director de The Objective terminó uniéndose al cruce de gritos y reproches que había secuestrado la emisión, la conductora del espacio de Antena 3 tuvo que pegar un golpe en la mesa para recuperar los mandos del programa. "Por favor, señores", advirtió la periodista fuera de plano. Y aunque las cámaras no enfocaban ya a la mesa de tertulia, su queja se pudo escuchar a través de un micrófono abierto.