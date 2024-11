Susanna Griso suelta lo indebido sobre Felipe y Letizia y 'Espejo Público' le afea su metedura de pata

Mientras Valencia sigue recuperándose de los estragos de la DANA, Felipe VI y Letizia han protagonizado su segunda visita a las localidades afectadas. Y Susanna Griso no tardó en anunciar en 'Espejo Público' que los reyes de España pararían este martes en Utiel y Chiva. Justo cuando el matinal de Antena 3 conectó con un vecino del último municipio, la metedura de pata de la presentadora quedó al descubierto.

Tras la primera toma de contacto con el pueblo de Valencia pasada por barro e insultos, la Casa Real volvía a los pueblos arrasados por la gota fría este martes. Y justo antes de arrancar el tramo de 'Más Espejo', la presentadora conectó con Pablo, un vecino de Chiva, donde sus majestades habían acudido instantes antes. Pero la periodista no había reparado en un importante detalle.

Miquel Valls pone el foco en la indiscreción de Susanna Griso sobre la visita de los reyes a Chiva

"Te veo todas las mañanas a las 9", comentó ilusionado el entrevistado de 'Espejo Público'. Entonces, Susanna Griso se atrevió a preguntarle cómo había descubierto que Felipe VI y Letizia iban a visitar Chiva de entre todas las localidades. Y la respuesta la dejó descolocada. "Lo dijiste tú", señaló el vecino. Sin darle más importancia, la conductora del espacio de Antena 3 dio paso a su compañero Miquel Valls.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Pero el colaborador del programa no dudó en "acorralar" a su compañera y señalar su metedura de pata. "Pues, el resumen de la mañana sería que nos ha faltado el audio de algunos de los sitios del recorrido para escuchar cómo increpaban a Mazón y que parte de los vecinos de Chiva se han concentrado porque Susanna Griso ayer lanzó el mensaje de que los Reyes iban", apuntaba el periodista.

Y Susanna Griso terminó reprendiendo a Valls por poner el foco en lo que había intentado disimular. "Tú repítelo, repítelo, para que me riñan", espetaba la conductora de 'Espejo Público'. "Si lo ha dicho el testimonio, no ha avisado nadie, no ha habido ninguna comunicación previa de aviso", insistía Miquel Valls antes de que Gonzalo Miró rompiese una lanza a favor de la presentadora.

"No quiere decir que fuera ningún secreto"

"Que tú lo hayas dicho aquí, no quiere decir que fuera ningún secreto", señalaba el periodista, restando importancia a que Griso hubiese anunciado a primera hora que los reyes visitarían Chiva y Utiel. Finalmente, la conductora del matinal terminaba señalando la naturaleza de su imprudencia en el programa.

"Lo dije porque me enteré por otro tema… Entonces, me dijeron que no dijera la hora porque la llevaban con cierto secreto. La hora la sabía pero no lo he dicho hasta las 10.45 que oficialmente me han permitido decirlo", terminó apuntando Susanna Griso en un intento de justificarse ante la insistencia de Miquel Valls en subrayar su error.