Mariló Montero pone contra las cuerdas a Susanna Griso por catalogarla así en 'Espejo Público'

La tertulia de 'Espejo Público' se cargaba este lunes de más tensión de lo habitual a raíz de un extenso debate sobre la vida después de la muerte. Tras repasar algunos testimonios, Mariló Montero no dudó en frenar en seco a Susanna Griso para desmentir una de sus afirmaciones de forma tajante. En pleno cruce de opiniones, la colaboradora del matinal de Antena 3 se mostró más seria que nunca con la presentadora.

"Estamos rodeados de incrédulos", avanzó la conductora de 'Espejo Público' mientras el programa repasaba testimonios de expertos sobre el tema, que aseguraban haberse cruzado con "imágenes y sonidos concretos" durante experiencias cercanas a la muerte. Una puntualización que no sentó demasiado bien entre su fila de colaboradores, provocando la respuesta inmediata de una de ellas.

Mariló Montero estalla contra Susanna Griso por "catalogarla": "A mí no me mires así"

Con gesto serio, Mariló Montero se dirigió directamente a la presentadora. "¿Yo soy crédula?", preguntó por alusiones la tertuliana. "¿No crees? ¿Siendo católica, no crees?", contestó algo confusa la presentadora del matinal de Antena 3. Fue entonces cuando su colaboradora habitual endureció su tono de forma inesperada, mostrando su visible enfado con la periodista.

Mariló Montero y Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Oye, que no soy Tamara Falcó. A mí no me mires así, tía. Me suelta lo de que soy católica y creyente, pero vamos… Yo tengo mi religión con mis cosas y juzgo a la Iglesia como hay que juzgarla. No tiene nada que ver una cosa con la otra", espetó con tono seco la ex de Carlos Herrera, que sentenció con la mirada a la comunicadora.

Aún así, Mariló Montero admitió que el tema de la vida después de la muerte siempre le ha suscitado "morbo" y "curiosidad", señalando que "la muerte es solo el principio". Una afirmación que Susanna Griso tampoco encajó demasiado bien, contestando rápidamente a su compañera. "Antes te lo he dicho y te has ofendido. Yo lo he pensado siempre", espetó la presentadora de Antena 3.

"¿Qué te crees que soy, sor Mariló?"

"Es que me catalogas. ¿Qué te crees que soy, sor Mariló? Parece mentira que me conozcas", insistió Mariló Montero, aún visiblemente molesta por la actitud de la conductora de 'Espejo Público' con sus creencias personales. En un intento de quitar hierro al asunto, Susanna Griso aclaró que se puede "creer en la vida después de la muerte" sin ser necesariamente "sor Mariló" como la colaboradora bromeaba.

Entonces, la colaboradora de 'Espejo Público' zanjó el asunto de una vez por todas. "Que no creo en la vida después de la muerte. Ojalá, así podría volver a ver a mi madre, solo pediría eso. Cuando muera, no tengo ninguna intención de volver por aquí", terminó sentenciando la comunicadora, algo hastiada por el juicio en el que se le había incluido.