Mariló Montero levanta ampollas con lo que dice de Elisa Mouliaá y remata con este augurio

En 'Espejo Público' han informado de la suspensión temporal de la causa de Íñigo Errejón por la baja médica de la abogada de Elisa Mouliaá. Se retrasa por tanto la declaración de Íñigo y Elisa y se archiva temporalmente el caso porque la letrada de la actriz se encuentra en avanzado estado de gestación. Y, junto al escritor Juan Soto Ivars, Mariló Montero ha dado su punto de vista de este giro in extremis.

Tras dar la noticia, Susanna Griso ha planteado a sus colaboradores si se trata de una "maniobra dilatoria" de la defensa de Mouliaá. Y Juan Soto ha sido el primero en no morderse la lengua, sosteniendo en esa hipótesis: "Si yo fuera el abogado de la denunciante también estaría en avanzo estado de gestación para no ir mañana por las entrevistas que ha ido haciendo Elisa y por la propia denuncia, que hay que leerla. Es una denuncia que me extraña que haya pasado a trámite. Elisa ha ido dando entrevistas como pollo sin cabeza y, si yo fuera quien asiste legalmente a esta persona, no le habría dejado hablar con ningún medio. Ni uno. Si la denuncia ya tiene agujeros, ¿con qué credibilidad vas a un juez a decir que te han agredido sexualmente?".

Serafín Giraldo, inspector de policía, ha discrepado y ha asegurado que este tipo de aplazamientos son "normales": "Yo no coincido. La víctima tiene que hacer tres declaraciones. Una ya la hizo ante la policía. La segunda en fase de instrucción, que se ha aplazado, y por último en fase de vista oral. Las tres tienen que ser concretas, claras y sin contradicciones. El problema de salir en los medios es que la otra parte lo pueda utilizar en su favor buscando alguna contradicción".

Ahí es cuando Mariló Montero ha tomado la palabra para dar su punto de vista. "Es de sentido común. No te pones a hablar en los medios de comunicación de cosas que en las películas te dicen que tienes derecho a permanecer en silencio porque todo lo que se hable será utilizado en tu contra", ha comentado en primer lugar.

"Y es de sentido común que lo prudente es estar callado y no hablar en los medios de una cosa tan grave que además tiene la vertiente política, con una lucha interna entre Podemos y Sumar que ya veremos en qué deriva", ha reiterado la colaboradora. "Y luego lo de las violaciones, que a mi me recuerda mucho al caso del productor de cine que estuvo un medio publicando goteo a goteo presuntas violaciones y que no se ha retractado con este caso en ningún momento", ha añadido, planteando dudas.

"Estoy atenta a ver cómo va a desarrollarse la denuncia porque están dibujando a un Íñigo Errejón como si fuera un violador que golpea contra las paredes y que deja sangrando a las mujeres y quizás el juicio te da que pueda derivase como esa serie de televisión, 'Querer', en la que nunca el agresor pega a una mujer pero sí la maltrata a través de un retorcimiento psicológico", ha valorado Mariló Montero.

Para acabar lanzando un vaticinio, suscribiendo las palabras de Juan Soto Ivars: "Entonces, este juicio yo creo que puede ir por ahí, porque desde luego como dice Juan la denuncia genera muchas dudas".