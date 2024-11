Gonzo arrincona a Rita Maestre con la pregunta que todos se hacen sobre Errejón en 'Salvados'

Este domingo, La Sexta ha emitido la entrevista que Gonzo realizó hace unos días a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y excompañera política y sentimental de Íñigo Errejón. Una charla que tuvo lugar después de haber hecho pública una carta en la que mostraba su decepción personal al descubrir las acusaciones y denuncias de acoso y violencia machista que acabaron con la dimisión del diputado y su abandono de la política activa.

Une entrevista difícil para Rita Maestre, que no se ha librado de la pregunta más dura y extendida. Y es que en junio de 2023 ya saltó un supuesto caso de abuso de Errejón a una chica que lo relató a través de un hilo en Twitter. Sin embargo, aquello no tuvo apenas trascendencia e incluso esa publicación acabó desapareciendo.

Gonzo: "Entienda la sospecha que puede haber, y se la pregunto claramente"

"Ustedes estaban en precampaña electoral de las generales del 2023, Iñigo Errejón iba como número 4 por Sumar y era la segunda cara visible de Más Madrid. Entienda la sospecha que puede haber, y se la pregunto claramente: ¿Miraron para otro lado porque en ese momento no les convenía un escándalo precisamente con uno de sus activos políticos?", le ha cuestionado Gonzo.

"No, la verdad es que no. Nosotros, visto lo que conocemos después, tendríamos que haber hecho más y creo que no hay ninguna duda y además lo hemos dicho abiertamente y hemos pedido disculpas por ello. También creo que nos enseña a no volver a cometer el mismo error más, pero lo cierto es que para nosotros aquel episodio estaba zanjado", ha respondido tajante Rita Maestre.

"Y le digo una cosa: en la campaña de las elecciones generales anteriores, en el año 2019, yo cesé a un concejal de Más Madrid. Lo cesé poniendo en marcha el protocolo porque llegó una denuncia de un comportamiento inapropiado en un entorno de ocio vinculado a la organización; y en esa plena campaña yo le pedí el acta y se fue. Y le aseguro que eso fue una tormenta", ha ejemplificado la política.

"Estará de acuerdo conmigo que no es lo mismo un concejal que Íñigo Errejón a meses de la campaña electoral. ¿Usted me puede asegurar que no se puso por delante el rédito electoral que podía aportar Errejón a los que son los valores fundacionales de Más Madrid? Que tiene una frase que puede resumirlos y que es 'hermana yo sí te creo'", ha insistido Gonzo, tensando más la entrevista.

"Al cien por cien se lo puedo asegurar. De hecho, tanto es así, que el episodio quedó cerrado y que el entorno de la persona afectada y la mujer afectada emitió un comunicado diciendo que no quería saber nada más del asunto. Ella no quería hablar del tema, y queda zanjado y punto final. Y ese punto y final fue un punto y final también para nosotras. Y visto lo visto no debería haberlo sido", ha admitido Rita Maestre ante Gonzo.