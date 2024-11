Susanna Griso deja una frase clarísima cuando le preguntan por el embarazo de Isa Pantoja

Las buenas noticias de Isa Pantoja sobre el hijo que espera junto Asraf Beno están traspasando las tertulias de Telecinco. Susanna Griso ha sido la última en pronunciarse sobre el nuevo bebé en camino durante un reciente encuentro con los medios. La presentadora de 'Espejo Público' no ha dudado en lanzar un dardo a la tonadillera y a su entorno de cara a la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Tras destapar algunos de los acontecimientos más traumáticos de su infancia y adolescencia en Cantora durante su paso por 'De viernes', las alegría y las felicitaciones han dejado a un lado toda la negatividad, poniendo el foco en el segundo hijo de Isa Pantoja, que llega fruto de su relación con Asraf Beno. Y este miércoles, la televisiva lucía su tripa de nueve semanas en la portada de Lecturas.

Susanna Griso se pronuncia sobre el embarazo de Isa Pantoja: "Ha demostrado ser una madraza"

Los pronunciamientos de su entorno, como el de Anabel Pantoja, no se han hecho esperar, pero esta no ha sido la única en referirse a la noticia estos días. Durante un photocall, después de pronunciarse sobre su experiencia en Paiporta durante las últimas semanas, Susanna Griso no esquivó ofrecer su opinión sobre el tema. "Me alegro mucho por ella", aseguró la comunicadora ante los micrófonos de Gtres.

Y es que, la hija de la tonadillera no es un perfil desconocido para la presentadora de Antena 3, ya que su vida privada es uno de los temas más recurrentes de 'Más Espejo', la sección de tertulia social del matinal de Antena 3. "Creo que es una muy buena noticia, además ha demostrado ser una madraza", señaló la periodista en referencia a la crianza de Alberto, su hijo de 11 años junto a Alberto Isla.

"Después de todo lo que ha contado recientemente... sabrá ser una buena madre"

"Es la mejor de las alegrías, y después de lo que ella ha contado recientemente... pues creo que sabrá ser una buena madre", señaló de forma inesperada, haciendo referencia a las delicadas confesiones de Isa Pantoja sobre su adopción y el trato que recibió en su casa creciendo, sintiéndose abandonada por la tonadillera.

Pero Susanna Griso quiso desviar el foco de la cantante con su repentino dardo. "Tal vez no puedo decir lo mismo de los que tuvieron que sacarla adelante. Y no pienso tanto en Isabel Pantoja como en el entorno", sentenció la periodista haciendo referencia a las actitudes racistas que la televisiva sufrió en casa por parte de su tío Agustín Pantoja o su abuela, o incluso los abusos por parte de Kiko Rivera, que también desgranó Dulce Delapiedra en su posterior paso por 'De viernes'.