Rubén Amón embarra a David Broncano con una acusación de gravedad: "Se tiene que denunciar"

El periodista y colaborador Rubén Amón ha concedido una entrevista a El Mundo en plena promoción de un nuevo libro. Y la pregunta sobre David Broncano y 'La Revuelta' no ha fallado. Es colaborador de la tertulia de 'El Hormiguero' desde 2021, por lo que era pertinente sobre qué piensa de su inesperado impacto.

En el citado medio, le han preguntado si desde el programa de Pablo Motos se ha hecho un análisis autocrítico sobre si se equivocaron "jaleando la guerra contra 'La Revuelta'" al contribuir así a hacerle una promoción gratuita.

Sin embargo, Rubén Amón considera que no erraron al decir que el fichaje de David Broncano por TVE era una orden de Moncloa para acabar con 'El Hormiguero'. Teoría que sostiene en la entrevista para El Mundo. "No nos equivocamos, no se puede silenciar el hecho de que un Gobierno sacrifique 20 minutos de Telediario para concebir un programa en contra de otro programa", responde tajante.

El periodista señala que su contratación y la concepción de 'La Revuelta' "es una operación de despacho que ha sido censurada hasta por los consejeros de Televisión Española y que alude a un plan siniestro de Pedro Sánchez contra el programa que más le molesta". Una afirmación contundente y grave, pues se acusa de una injerencia política que, por ahora, no se ha demostrado.

"Esto se tiene que denunciar y no significa que Broncano no sea un profesional buenísimo, que lo es, ni que su programa tenga éxito merecidamente, significa que es una agresión a las normas de la convivencia y de la competencia", prosigue Rubén Amón en sus declaraciones. "Uno no puede quedarse callado ante algo así", sentencia, sacando la cara por Pablo Motos y aseverando que está "siendo objeto y víctima de una campaña inaceptable".

Al hilo, respecto a por qué Motos cae mal, Rubén Amón asegura que porque "se le ha identificado de forma sesgada como la España regresiva siendo Broncano la España del progreso". De nuevo, culpa al cómico y a su irrupción en la tele pública como origen de todos los males.

"Me parece una caricatura injusta que parte de prejuicios políticos e ideológicos y, sobre todo, de los objetivos electorales de este Gobierno. No es normal que a un periodista se le señale como se ha señalado a Pablo Motos, no es sano y no es decente que ministros y aduladores mediáticos formen parte de una gran conspiración contra él", concluye.