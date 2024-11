Manu Marlasca no se corta y admite cómo es tener que trabajar con Ana Rosa en 'TardeAR'

A Manu Marlasca se le acumulan los proyectos. A su trabajo en 'TardeAR', donde está al frente de la sección de sucesos, ahora se suma la tercera temporada de 'Una historia de crímenes' que, desde hace unos días, está disponible en Amazon Prime Video. Como en las dos temporadas anteriores, la docuserie ahonda en los crímenes de los que más se ha hablado en la sociedad española.

El periodista de sucesos ha concedido una entrevista a Bluper donde habla sobre esta docuserie, y también sobre su trabajo en el programa de Ana Rosa Quintana. Manu Marlasca cree saber por qué este tipo de contenidos goza de tanto éxito, especialmente entre el público femenino: "El 'true crime' es un producto de consumo dentro de la oferta cultural y las mujeres consumen más cultura que los hombres", reconoce.

Además, desvela que, en el caso de Anabel Segura, uno de los crímenes que aborda en la tercera temporada de su docuserie, "varios policías que participaron en la investigación me pidieron no salir. Se lo habían prometido a los padres de Anabel, que ya están fallecidos". El periodista es todo un referente en lo que a la crónica de sucesos se refiere. Por tal motivo, el pasado mes de agosto, Mediaset le encomendó presentar, junto a Verónica Dulanto, el especial sobre la sentencia de Daniel Sancho.

Manu Marlasca reflexiona sobre el caso de Daniel Sancho

"El caso de Daniel Sancho tenía todo para convertirse en un caso muy atractivo para cualquier medio. Ver a según qué familias metidas en esto, con un chaval guapo como protagonista, con padre y abuelo famosos, un crimen terrible, con abogados mediáticos de por medio…", comienza diciendo Manu Marlasca sobre el mediático caso.

Sin embargo, lanza una reflexión al respecto: "En estos tiempos tan gaseosos, ya está, ya pasó. Ya nadie se acuerda de él, de si está bien o mal. O si sus padres están bien o mal. Ni qué ha sido de la familia de Edwin Arrieta". Eso sí, no se atreve a juzgar el papel de Rodolfo Sancho como padre: "Yo soy padre y meterse en la piel de un padre que pase por eso… Es difícil y no voy a juzgar a nadie y no tengo que juzgar a nadie".

También se pronuncia el periodista sobre los bulos que, con tanta frecuencia, se propagan con los medios de comunicación, como se ha podido ver a raíz de la DANA. Según reconoce, "hay mucha prisa en el periodismo de ahora. Poca profundidad, poco rigor. Los bulos no son intencionados en mi terreno, afortunadamente. Casi nunca hay un bulo malintencionado, lo que hay es una mala praxis periodística".

Sobre su trabajo en 'TardeAR': "Nunca he trabajado mejor"

Manu Marlasca y Ana Rosa en el plató de 'TardeAR'

"Nadie se preocupa de certificar, no hay controles de calidad. El principal problema del periodismo de ahora, y del periodismo de sucesos, es que se han saltado los controles de calidad. La gente que antes velaba para que lo que se contase fuese verdad. Esa gente ya no existe, le ha hecho un ERE o se habrán ido a su casa por jubilación", lamenta.

Por último, Manu Marlasca se sincera sobre su trabajo en 'TardeAR'. El periodista hace una "valoración absolutamente positiva. Nunca he trabajado mejor, nunca he sido más cuidado en ningún sitio. Es un verdadero privilegio trabajar en Unicorn Content y no lo digo de cara a la galería, sino porque lo siento así. Vengo de otra televisión, donde estaba muy a gusto también, pero el salto ha merecido la pena", sentencia respecto a su marcha de La Sexta tras 11 años tras ser contratado por Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco.