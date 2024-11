Manu Marlasca se sale de su tono habitual tras lo visto en 'TardeAR': "Váyase a la mierda"

Desde que se desató la tragedia en la Comunidad Valenciana por culpa de las riadas de la DANA, 'TardeAR' ha estado muy presente con las víctimas. De hecho, tanto Ana Rosa Quintana como Manu Marlasca se desplazaron hasta las zonas afectadas para conocer en primera persona la situación y hablar con los que lo habían perdido todo.

Este viernes, el espacio que conduce Frank Blanco en ausencia de Ana Rosa Quintana, se hacía eco del caso de Dolores, una vecina de Catarroja de 81 años que lo ha perdido todo, todos sus recuerdos y toda su casa, incluso la ropa interior.

Después de ver un vídeo, Frank Blanco y Manu Marlasca conectaban con Álex Álvarez que estaba en directo junto a Dolores y su marido, que tiene párkinson, para denunciar su situación. "Necesitan una vivienda ya porque están durmiendo en este sillón con 81 y 85 años, lo han perdido todo. Lola me decía que necesitan una casa de alquiler o algo", explicaba el reportero.

Así, Dolores relataba cómo en solo media hora había perdido todos sus recuerdos y toda su casa por culpa de las riadas. Ahora, pueden sobrevivir gracias a una vecina que les ha acogido. "¿No hay nadie que os pueda ayudar o acoger?", preguntaba Frank Blanco, a lo que ella aseguraba que no había querido marcharse porque la puerta de su casa estaba abierta. "Yo lo que quiero es estar en mi casa", contaba ella.

Manu Marlasca se indigna al escuchar el caso de una víctima de la DANA

Y Frank Blanco preguntaba si había solicitado las ayudas que han puesto en marcha desde el gobierno. "Yo he ido al ayuntamiento a solicitar la ayuda y me dicen que no sé, que está en el aire", explicaba. "Yo no tengo ningún papel, se lo ha llevado todo el agua", proseguía diciendo la mujer mientras el presentador de 'TardeAR' recordaba que se había vendido que se había agilizado toda la burocracia para las ayudas pero no ponían más que pegas. Todo antes de que Manu Marlasca explotara en directo.

"Vamos a decírselo a ellos y a cualquiera, la administración no va a dar dinero, no va a sacar unos fajos y ale. Ahora la gente se está topando con la burocracia y la burocracia pasa por exigirle a esta gente un certificado digital. Pero si no tendrá ni el DNI esta señora ni su marido", sostenía Manu Marlasca. "No, eso si que no, es lo único que tengo", comentaba Dolores.

"Si se han abierto oficinas para hacer DNI porque hay mucha gente que lo ha perdido. Y ahora se van a topar con la burocracia y con el 'tráigame usted este papel y este otro'. El otro día teníamos aquí el caso de una señora que le habían pedido fotos de la casa, oiga estoy yo como para hacer fotos con el agua hasta el cuello. El otro día nos contaban eso que les pedían fotos de la casa. Venga ya hombre, váyase a la mierda", soltaba Manu Marlasca sin poderse contener.