El encendido enganchón de Manu Marlasca con Susana Díaz en ‘TardeAR’: «Demagoga»

Este lunes, tras cinco días esperando a poder pagar la fianza para salir de prisión provisionalmente, Dani Alves salía de la cárcel. Un asunto que generaba un encendido debate en ‘TardeAR‘ con Manu Marlasca y Susana Díaz enfrentándose en directo al rebatir sus opiniones.

Así, tras conectar en directo con la prisión de Brians 2 con Mayka Navarro, Beatriz Archidona abría el debate en ‘TardeAR’ y preguntaba a sus colaboradores si la justicia es igual para todos o si el hecho de ser rico y conocido le ha podido beneficiar al futbolista a la hora de poder pagar su fianza de un millón de euros y haber salido de la cárcel pese a haber sido condenado a cuatro años y medio por violar a una joven en una discoteca.

«¿La justicia es igual para todos? ¿Estaríamos hablando de lo mismo si Alves no tuviera esos millones?», le preguntaba Beatriz Archidona a sus tertulianos. «Yo creo que la justicia tiene que ser justa y la justicia tiene que ajustarse a la legalidad y en el caso de Dani Alves se ha ajustado a la legalidad. Y tanto se ha ajustado a la legalidad que si Dani Alves con esos 150.000 euros que depositó en lugar de ser un futbolista multimillonario hubiese sido un tornero fresador le habría bajado más la pena. Es decir que le ha penalizado ser una persona con mucho dinero», exponía Manu Marlasca.

«Pero si hubiese sido un tornero fresador no hubiese tenido la capacidad económica de pagar esos 150.000 euros», le replicaba Cristina Cifuentes. «Yo coincido contigo en que la ley tiene que ser justa y sería una irresponsabilidad cuestionarlo. A este señor se le han aplicado atenuantes que la ley establece y se le ha aplicado una fianza porque la ley lo establece pero también es verdad que si este señor no tuviera las posibilidades económicas que tiene, la mayor parte de la gente no podría hacer frente a una fianza económica de 5.000 euros», proseguía diciendo Cifuentes.

Después era Susana Díaz la que tomaba la palabra para exponer su visión de lo que ha pasado con Dani Alves. «¿Por qué tiene la prisión provisional sin fianza hasta ahora? Porque era una persona con capacidad económica para poder fugarse. Y el hecho de tener dinero le ha beneficiado en dos cosas, no nos engañemos. Por supuesto que la ley del si es si le ha beneficiado porque le ha ido a la horquilla más baja. Pero además ha tenido el atenuante de indemnizar con 150.000 euros a la víctima», aseveraba la ex presidenta de la Junta de Andalucía. «Que le ha penalizado eso insisto», espetaba Manu Marlasca.

Manu Marlasca se engancha con Susana Díaz

«Que no, que no», insistía Susana Díaz produciéndose así un rifirrafe entre ellos. «Que no, que no, que para Dani Alves 150.000 euros es una cantidad baja y por eso en la sentencia se aplica un atenuante poco cualificada, si llega a ser una persona con menos poder adquisitivo ese atenuante hubiese sido muy cualificada y se habría rebajado un grado más la pena. Leamos la sentencia y leamos más la ley», le recriminaba Marlasca.

«Pero no hagas trampas en el solitario. El argumento no es decir que si hubiese sido una persona menos conocida le habría beneficiado más. La cuestión es que a él le ha beneficiado porque se le ha podido aplicar ese atenuante por reparación del daño», defendía Cifuentes. «Es que si no tiene para reparar el daño no se lo hubiesen podido aplicar. Para un tornero fresador reunir 10.000 euros le cuesta la vida y él ha podido pagar un millón y lo ha podido pagar con sus propiedades entregando la escritura de sus inmuebles», apostillaba Susana Díaz.

Tras ello, Manu Marlasca se enfrentaba a Susana Díaz al cuestionar que «se hace con demasiada frecuencia el utilizar el derecho comparado de todo a cien». «No, yo no he comparado», justificaba Susana. «Si, si, y es bastante frecuente que lo hagan los políticos el derecho comparado de todo a cien«, espetaba el periodista. «No es justo», soltaba Susana Díaz cabreada.

«Y la demagogia y buscar el aplauso fácil porque es Dani Alves», insistía Manu Marlasca. «Oye, yo no he buscado el aplauso, la gente ha aplaudido porque le ha dado la gana. Y la realidad es que él se ha beneficiado porque su economía se lo ha permitido», defendía la ex política. «Te vuelvo a decir que si no hubiese sido Alves y hubiese sido un tornero fresador y hubiese tenido que pagar 2.000 euros la pena le habría bajado un grado más que a Dani Alves porque se considera que el esfuerzo que ha hecho el tornero fresador es muy superior poniendo 2.000 euros al que ha hecho Dani Alves poniendo 100.000 euros», recalcaba el periodista.

Finalmente, Susana Díaz volvía a cuestionar a su compañero al decir que «tú piensas que la justicia es ejemplarizante porque lo que han buscado es dar ejemplo con Dani Alves, y yo pienso que la justicia es justa y dentro de que la justicia es justa tiene garantías y él ha podido cumplir las garantías porque tiene dinero», sentenciaba.