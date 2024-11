Iker Jiménez suelta este inesperado palo sin nombrar a El Gran Wyoming tras su ofensiva

Iker Jiménez se encuentra en el ojo del huracán por la cobertura que ha hecho de la DANA en 'Horizonte'. Más allá de las polémicas protagonizadas por algunos colaboradores como Rubén Gisbert y Ángel Gaitán, el hecho de que el presentador se haya hecho eco de bulos están llevando a que rostros como Ana Pastor o El Gran Wyoming hayan alzado la voz contra él.

Uno de los bulos que obligó a Iker Jiménez a pedir perdón y hacer un amplio alegato en el arranque de 'Horizonte' este jueves fue el de que había cientos de muertos en el parking de Bonaire.

Eso unido al vídeo viral de Rubén Gisbert manchándose de barro justo antes de hacer una conexión con 'Horizonte' provocaron que El Gran Wyoming se mostrara muy crítico con Iker Jiménez en 'El intermedio'. "Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis, quizá deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen, como su rigor y su honestidad", soltó el presentador de La Sexta.

Al día siguiente, fue Dani Mateo el que volvió a señalar en el programa de Wyoming al presentador de 'Cuarto Milenio' por la polémica en torno a Ángel Gaitán. Y estos ataques desde La Sexta han provocado que Iker Jiménez no dudara en contestar en su programa.

La indirecta (muy directa) de Iker Jiménez a El Gran Wyoming

Iker Jiménez al frente de 'Horizonte' en Cuatro

Tras su amplio discurso pidiendo perdón por lo sucedido con Rubén Gisbert y por haberse hecho eco de una noticia que ha resultado ser falsa, Iker no dudó en dirigirse a los "personajes importantes" que han hablado de él durante estos días.

"Me parece muy bien que personajes importantes hablen de mí, se lo agradezco, en el tono que sea. Y no puedo criticarles, porque como leen, no sé si es el guionista quien dice eso y no él. O ella. Así que no puedo enfrentarme", soltaba Iker Jiménez sin mencionar a nadie. No obstante, es obvio que esas palabras iban por El Gran Wyoming y por Ana Pastor.

"No se preocupen, porque no tenemos ningún problema. Nosotros no hemos leído en nuestra puñetera vida y eso significa que hablas con tus virtudes y errores. Y un hombre que se viste por los pies lo que hace es pedir disculpas; y les aseguro que de esto aprendo, porque yo siempre aprendo de mis errores", terminó argumentando el presentador de 'Horizonte'.