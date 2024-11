El comunicado de Ana Rosa tras ser señalada por difundir bulos de la DANA en 'TardeAR'

Este miércoles, Ana Rosa Quintana arrancaba 'TardeAR' desmontando tanto a Carlos Mazón como al Presidente del Gobierno. Pero en un momento dado, la presentadora ha querido tomar la palabra en primera persona al sentir que se la había señalado por difundir bulos.

Y es que este martes, la presentadora de 'TardeAR' se hizo eco de uno de los bulos promovidos por la derecha sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en la que se han manipulado sus palabras. Así, desde el sábado son muchos los que están atacando al Presidente del Gobierno por haber dicho "si necesitan ayuda que la pidan" cuando lo que dijo en realidad es "si necesitan recursos que los pidan que ahí estará el Gobierno".

Así, después de que la hayan señalado por promover alguno de los bulos que se están propagando y que el propio rey Felipe VI pidió no hacer caso de ellos en su visita a Paiporta, Ana Rosa Quintana no ha dudado en hacer referencia a ello este miércoles en 'TardeAR'.

Ana Rosa Quintana se pronuncia tras ser acusada de propagar bulos en 'TardeAR'

"Estos días se está acusando a la prensa, bueno eso alguno, de utilizar contra el Gobierno frases o medias frases. Concretamente a mí, compañeros vamos a escuchar de manera literal lo que ha dicho el Presidente sobre aprobar los presupuestos a cambio de las ayudas para los afectados de la DANA, algo que muchos califican de chantaje, esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez", recalcaba la presentadora.

Tras poner las declaraciones de Pedro Sánchez en las que el presidente del Gobierno hablaba de que es una responsabilidad sacar los presupuestos generales y poder atender a todos los colectivos sociales y territorios afectados por la tragedia climática, Ana Rosa destacaba que "necesitamos unos nuevos presupuestos" según había dicho el Presidente. "¿Es necesario unos nuevos presupuestos para ayudar a Valencia?", preguntaba la presentadora.

"Hoy se ha publicado el decreto, las ayudas van a llegar haya o no haya presupuestos, tienen que llegar haya o no haya presupuestos porque es un derecho de los afectados. Creo que no es afortunado mezclar ayer ambas cosas, pero creo también que si estuviésemos en un país normal ante una catástrofe como esta la oposición también estaría dispuesta a colaborar con el Gobierno y el Gobierno con la oposición. De hecho en Valencia el PSOE ha anunciado que apoyará los presupuestos de Mazón que estarán marcados por esta catástrofe, así que a veces hay que pedirle a la oposición que se siente", contestaba Rodolfo Irago. "Tampoco estaría mal que el Presidente informara al líder de la oposición", apostillaba Ana Rosa.