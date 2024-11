Ana Rosa polemiza al propagar un bulo en 'TardeAR' sobre la DANA que levanta controversia

Después de trasladarse a las zonas más afectadas por la DANA en Valencia y conducir desde allí 'TardeAR' tanto el pasado jueves como este lunes, Ana Rosa Quintana regresaba este martes a Madrid para liderar un nuevo especial de su programa durante cuatro horas ocupando el hueco de 'El diario de Jorge'.

Así, Ana Rosa Quintana arrancaba 'TardeAR' este martes haciendo un editorial sobre la situación que viven en Comunidad Valenciana. "Hola buenas tardes. Hoy se cumple una semana de la DANA más destructiva del siglo, siete días después los españoles seguimos sin recibir respuestas sobre cómo se ha gestionado todo, o mejor dicho cómo no se ha gestionado todo", empezaba diciendo.

"Todos lo han hecho francamente mal, desde todos los sitios. Hoy ha dicho Pedro Sánchez que todos somos Estado. Precisamente es lo que ha fallado, y eso es el Estado porque no ha existido el Estado, todos ellos tendrían que dimitir. El Gobierno de la Comunidad por no activar a tiempo los avisos, el Gobierno central por no instaurar el estado de emergencia, la AEMET por dar una cifra equivocada de la cantidad de lluvia, la Confederación Hidrográfica del Júcar por no avisar de las dimensiones de las riadas", recalcaba Ana Rosa Quintana en su discurso.

"¿Por qué tardaron cinco días en ir al lugar de la tragedia? ¿Por qué hay que esperar a que una Comunidad pida ayuda para actuar? ¿Y por qué se ha abandonado a la población? Han hecho un daño irreparable a la credibilidad de las instituciones y de la clase política. En todo este horror los valencianos nos han dado una lección luchando todos unidos frente a la polarización política que define a todos estos vecinos de radicales", proseguía diciendo la presentadora.

Pero lejos de quedarse ahí, Ana Rosa Quintana iba más allá. "Tenemos la suerte de que una vez más los españoles se han organizado para ayudar a otros españoles. No puede volver a darse este Estado fallido, hay que establecer protocolos. ¿Hubiera pasado lo mismo, y esto es terrible pero nos hacemos esta pregunta, si el Gobierno y la Comunidad Valenciana hubieran sido del mismo partido? Ahora activan la propaganda y el argumentario. Hay una frase que le va a perseguir siempre a Sánchez 'si quieren ayuda que la pidan'. Decía Lord Byron que se necesitan 1.000 años para formar un Estado pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo, en este caso a barro. O mejor dicho en sus propias palabras a puro fango", sentenciaba.

Lluvia de críticas a Ana Rosa y su editorial en 'TardeAR'

Un alegato que generaba un sinfín de críticas en redes sociales donde además muchos no dudaban en desmentir el bulo lanzado por Ana Rosa Quintana al decir que Pedro Sánchez dijo "si quieren ayuda que la pidan" cuando la frase literal y real fue si "la Comunitat Valenciana requiere más efectivos, maquinarias, financiación, asesoramiento técnico, lo único que tiene que hacer es pedirlo y lo suministraremos como estamos haciendo inmediatamente". Una manipulación que se está haciendo desde algunos medios como también lanzó Pablo Motos en 'El Hormiguero' o Miguel Bosé que lejos de ayudar están generando más crispación.

