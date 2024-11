Alma Bollo responde en estos términos cuando le preguntan por lo de Isa Pantoja

Aunque ya han pasado varias semanas desde el brutal testimonio de Isa Pantoja en '¡De viernes!', su entrevista sigue dando de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido Alma Bollo, quien ha sido preguntada por el famoso episodio del 'manguerazo' en el que, al parecer, Kiko Rivera regó a su hermana tras enterarse de que había mantenido relaciones sexuales.

Aunque Isa Pantoja lo negó, en un primer momento se comentó que junto a Kiko también participó de este terrible momento su primo, Manuel Cortés Bollo, hermano de Alma. Este sábado, la hija de Raquel Bollo acudía a un evento donde era preguntada sobre este asunto por los reporteros de Europa Press. Aunque ella echó balones fuera.

"Es un tema que a mí no me pertenece", comenzó diciendo Alma Bollo. La joven se justifica alegando que "cuando se cuenta lo que pasa, que lo cuenta ella, dice tener 16 años. Por lo tanto yo tengo 11, así que responsabilidades yo no tengo ninguna". Además, reconocía que actualmente no tienen relación con Isa, aunque "le deseo lo mejor pero sin más".

El origen de la mala relación entre Alma Bollo e Isa Pantoja

Para entender esta mala relación entre ellas hay que remontarse a la edición de 'Supervivientes' en la que participaron Asraf Beno, el marido de Isa, y Manuel y Alma Cortés Bollo. Los rifirrafes de los hermanos con Asraf hicieron que la hija de Isabel Pantoja se posicionase del lado de su pareja, rompiendo toda relación con sus primos segundos.

Mucho más cariñosa se mostró la hija de Raquel Bollo con Anabel Pantoja, a la que desea "toda la felicidad del mundo. Que su parto sea, como se dice, una hora cortita. Que disfrute mucho de su niña, que viva mucho los momentos que tenga porque pasa súper rápido".

Alma Bollo también aprovechó la ocasión para lamentar no haber podido ir a Valencia a ayudar con las labores de limpieza. Pero aplaudía la actitud de los influencers que sí que han ido. "Tenemos esta facilidad a la hora de poder movernos, de no depender de un trabajo fijo, y al final tenemos más facilidad en el poder ir, venir y ayudar. Pero bueno, a la vista está que estamos siendo todo un ejemplo, la verdad", sentenciaba.