Alma Bollo desluce la inminente boda de Isa Pantoja con Asraf tras lo que declara ahora

En apenas dos semanas Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el ‘sí, quiero’. Un enlace en el que habrá notables ausencias para la novia, pues no asistirá ni su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano, Kiko Rivera. Es más, la única de su familia que estará junto a ella en un día tan especial será su prima Anabel.

Ante la ausencia de su hermano, será Jorge Javier Vázquez el que ejercerá de padrino. Aunque hay algunas informaciones que apuntan a que el presentador podría dejar tirada a la joven, él mismo ya se ha encargado de desmentir ese bulo que ha circulado por las redes sociales.

Por si fuera poco con los nervios propios de los días previos a la boda, Isa Pantoja tiene que lidiar también con el ataque de la familia Bollo. Después de unas incendiarias declaraciones de Raquel y su hija Alma sobre el enlace matrimonial de Isa y Asraf, al que no están invitadas, la hermana de Kiko Rivera las contestó a golpe de zasca: «En un primer momento las invité para el bautizo de Albertito. En ese momento yo no tenía buena relación con mi madre, ellas decidieron posicionarse con mi madre, con lo cual ahora no las invito y soy yo la que no quiero que vengan», sentenció.

Alma Bollo vuelve a atacar a Isa Pantoja

Tras esta contundente contestación de Isa Pantoja, Alma Bollo vuelve al ataque contra la colaboradora de Telecinco. Preguntada sobre la inmediatez del enlace, la exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ asegura lo siguiente: «Yo es que no tengo nada que hablar, de eso no sé nada. Ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, que es un día importante, que tienes que estar con la gente que consideres que es importante en tu vida y que te haga feliz en el día a día y creo que ya está más que resuelto. Todos lo habéis visto y las cosas están así».

«No es algo que esté en mi día a día ni de lo que me interese hablar la verdad. Si me casase yo en mi boda estarían las personas importantes en mi vida», deja claro la hija de Raquel Bollo. Isa Pantoja dará el ‘sí, quiero’ a Asraf Beno dentro de dos semanas ante más de 150 invitados entre los que, salvo su prima Anabel, no estará ningún miembro de su familia.