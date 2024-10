Verónica Fumanal no puede seguir tras esta confesión ante Risto Mejide: "He sufrido acoso"

El caso de Íñigo Errejón sigue copando todas las noticias y tertulias de los programas de actualidad. Este martes, 'Todo es mentira' continuaba hablando de las acusaciones de acoso sexual al que fuera portavoz de Sumar en el Congreso. Y una de las habituales colaboradoras de Risto Mejide, Verónica Fumanal se rompía en pleno directo al confesar su caso personal.

Todo se producía a raíz de una frase del propio Risto Mejide después de lo que le había dicho una espectadora. "Ayer me dijeron una frase, una espectadora que quiero cotejar contigo, me decía: 'No conozco a ni una sola mujer que no haya sufrido acoso", le comentaba el presentador de 'Todo es mentira'.

Y justo entonces, Verónica Fumanal no dudaba en dar un paso al frente como también había hecho Cristina Fallarás un día antes. "Te lo corroboro porque yo también he sufrido acoso y todas las que estamos aquí. En nuestra adolescencia, en nuestros trabajos, todas. Eso es verdad y cuando estamos en confianza lo decimos", le respondía la colaboradora a Risto Mejide.

"No todo está a nivel de una violación, pero es que no hace falta. Por ejemplo, no ir a una cena con un posible cliente porque te han dicho que te pueden poner en una situación incomoda a mí me ha pasado. A todas nos han dicho que no nos metamos en la boca del lobo", recalcaba Verónica Fumanal.

En ese sentido, la colaboradora de 'Todo es mentira' dejaba claro las diferencias entre hombres y mujeres cuando salen por la noche. "Cuando nos hemos ido a casa después de una noche de fiesta y hemos estado en una calle solas, hemos llevado las llaves en la mano y hechos dicho: 'Por favor, que no aparezca nadie", aseveraba cuando Risto Mejide le decía "pero no todos los hombres somos iguales".

"¿Eso quiere decir que todos los hombres sean unos violadores en potencia? En mi opinión no. ¿Eso quiere decir que a todas nos han avisado ojo no vuelvas solo a casa? ¿Tú se lo dirías a tu hija? Pues esa es la clave", le respondía entonces Verónica Fumanal al presentador.

A ello se sumaba Carolina Alonso, ex diputada de Podemos que se encontraba en videollamada. "Las mujeres no sabemos dónde acudir, acudimos a otras mujeres porque entre nosotras nos entendemos", defendía la ex política en el programa de Cuatro.

"Entre nosotras sabemos que esto pasa", añadía Carolina Alonso al borde de la lágrimas mientras Verónica Fumanal rompía a llorar en pleno directo al escuchar a la ex política de Podemos. "Os agradezco mucho a las dos la honestidad y el testimonio en este caso. Muchas gracias Carolina por atendernos", les decía Risto Mejide.

Poco después y al escuchar como Verónica Fumanal reconocía que había sido una tarde complicada para ella, Risto les pedía a Marta Flich y el resto de colaboradores que se levantaran y le dieran un abrazo a su compañera. "Dadle un abrazo", les solicitaba.

Verónica Fumanal se pronuncia sobre Elisa Mouliáa con Risto Mejide

Por otro lado, cuando Risto Mejide le preguntaba a su colaboradora por Elisa Mouliáa, Verónica Fumanal era clara al decir que prefería "no opinar sobre una mujer que se ha definido a sí misma como una víctima de acoso de Íñigo Errejón". "Ella tiene su relato y lo ha denunciado, ella debe entender que no todas las prácticas fueron consentidas. Yo no voy a coadyuvar a que el estereotipo de víctima normativa se siga reproduciendo.

"Para que una mujer sea considerada como víctima debe tener determinados parámetros que están muy estereotipados que es 'pobrecita no puede salir de una depresión, no puede ser dicharachera, no puede tener amigos, una víctima no puede ir con una falda muy corta ni flirtear. La víctima ideal, esa que va por la calle bien tapadita y que al acecho alguien la viola eso no existe afortunadamente, la mayoría de los acosos y las violaciones y violencias sexuales son en ámbitos de familiaridad", proseguía destacando Fumanal.

"Ella ha hecho un paso muy valiente y no tenía que por qué. Ahora va a tener su nombre vinculado con Íñigo Errejón, da igual si le dan un Óscar, da igual va a tener este caso tatuado en la piel y es por eso que muchas mujeres no quieren denunciar y yo le agradezco que haya hecho lo que considero que es oportuno en la mayoría de las ocasiones que es denunciar", concluía la colaboradora de Risto Mejide.