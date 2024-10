El público dicta esta sentencia a 'Demos', el nuevo programa de Risto Mejide que ha estrenado Telecinco

Telecinco ha estrenado este miércoles 'Demos: el gran sondeo', su nueva apuesta para el prime time con Risto Mejide como presentador. Este nuevo espacio que se emite en directo llega con la premisa de e dar voz a la calle y tomar el pulso a la sociedad, suponiendo el desembarco del contrapoder a la televisión, que podría recordar en parte al mítico 'Tengo una pregunta para usted' que ofreció TVE.

'Demos. El Gran Sondeo' conjugará actualidad, entretenimiento y debate social en el primer sondeo en tiempo real de la televisión, realizado en directo a través de las opiniones del público, formado por una muestra dinámica de individuos agrupados por edades en un original plató dispuesto a modo de hemiciclo.

Risto Mejide se embarca en este novedoso formato que compaginará con su faceta de presentador en 'Todo es mentira' y de jurado en 'Got Talent'. Y en esta ventana abierta a la gente de la calle se buscará responder a dos grandes interrogantes: ¿qué opinan realmente los españoles sobre los grandes temas de la actualidad? ¿Y hasta qué punto resultan fiables los fríos datos estadísticos de las encuestas?

Con 'Demos. El gran Sondeo', Risto Mejide busca escuchar, que es lo que le apetece ahora y por ello ha decidido dejar 'Got Talent' la próxima edición. Además, el presentador confiesa que es el gran éxito de David Broncano. "Cuando empecé con el 'Chester', me decían que no interesaban las entrevistas. Y solo hay que ver el éxito de Broncano, que el primer tramo del programa va de escuchar a la gente. Saca a gente del público, creo que hay una necesidad. Sabremos o no responder a esa necesidad, pero esa necesidad existe", asegura el presentador.

En este primer programa de 'Demos', el programa ha hablado y debatido sobre temas de actualidad como el problema de la vivienda así como de los controvertidos audios del rey Juan Carlos y Bárbara Rey así como el caso Koldo que afecta a José Luis Ábalos.

Gran división del público con 'Demos' de Risto Mejide

Como era de esperar, la audiencia ha comentado el estreno de 'Demos. El gran sondeo' en redes sociales y hay gran división. Por un lado, son muchos los que han aplaudido a Telecinco por apostar por este tipo de programas y dar voz a la gente de la calle.

Necesarios este tipo de programas que abarcan todos los rangos de edad y animan a la gente a mostrar más interés por la política y la sociología. Veamos qué tal ! #DemosEstreno — Aarón Miranda (@srtomiranda02) October 23, 2024

Una representación de la sociedad española por franjas de edad. Tiene muy buena pinta el programa.#DemosEstreno pic.twitter.com/mFgYhs1h3E — DI YA y hazme un RT (@diiyah_rf) October 23, 2024

#DemosEstreno, me parece de lo más original para conocer la opinión por edades sobre los temas de actualidad — Paloma 🇪🇦💚 (@palomadeOrgaz) October 23, 2024

#DemosEstreno entretenido programa de @ristomejide . Está bien , escuchar y ver lo que pasa. Y sobre todo en directo 👏👏👏👏👏 — Alfonso Trujillo Navas (@alfon_t_n) October 23, 2024

Oye pues me está gustando el programa de #DemosElGranSondeo porque nos estamos enterando de los problemas de los alquileres, de las hipotecas y de diferentes opiniones políticas y creo que de momento se está hablando alto y claro!! #DemosEstreno — 🎃Marcial Pérez🎃 (@FaMarcial) October 23, 2024

No soporto a Risto Mejide, pero me esta encantando el programa #DemosEstreno . Que necesario e importante es debatir este tipo de temas en la sociedad actual — Uderimo 🇬🇷 (@Uderimoesc) October 23, 2024

No obstante, no todo han sido críticas positivas pues también son bastantes los que han cuestionado al nuevo programa que presenta Risto Mejide sobre todo por la falta de ritmo y por generar la crispación con grandes enfrentamientos.

El comienzo de #DemosEstreno ha sido aburrido, al rato ha cogido un poco de ritmo, pero se ha descontrolado con tanta crispación y enfrentamientos.



Convertir el problema de la vivienda en un debate de GH sonaba bien en la teoría, pero en la práctica está siendo incómodo de ver… — Daniel Robles (@danielroblss) October 23, 2024

Bien por tratar temas importantes.



Pero ¿Por qué tiene que ser un público en plató?



¿Por qué no puede ser preguntas online? Se obtendrían más respuestas y se ajustaría más a la realidad del pensamiento de la sociedad.



Huele ya a manipulación que echa para atrás.#DemosEstreno — ReedRichards (@ReedRichards87) October 23, 2024

He probado a ver #DemosEstreno, pero hay mucho que pulir por ahora.

Me paso a #MaskSinger hasta que me duerma por las horas — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) October 23, 2024

El planteamiento de #DemosEstreno es muy bueno, pero da la sensación que quieren ir con tantos temas que al final solo ofrecen testimonios, pero no profundizan los temas que tratan.



Les falta debatir lo que van contando. — M 📺 (@casasola_89) October 23, 2024

La propuesta del programa me gusta para cuatro la verdad. Eso si, es un programa que crispa porque hablar de problemas que tenemos actualmente como la vivienda. #DemosEstreno — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) October 23, 2024

Tenía mucho hype con #DemosEstreno y me está pareciendo una mierda...



Los gráficos, los cartones de colores, los perfiles cogidos con pinzas (la Xenon?? 🤔), el ritmo del programa, la señora normalizando que puedes tener 7 propiedades trabajando 25 años...



En fin... pic.twitter.com/BUwUngaoRt — Daniii ❤️ (@danielfs6) October 23, 2024

No quiero adelantarme, y entiendo la propuesta del programa, pero se está quedando en avivar la crispación entre ciudadanos. Exhibir en vivo la desigualdad entre clases sociales.

El espectador debería ser el político para arreglar estas cuestiones. Y no es el caso..#DemosEstreno — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) October 23, 2024