Vanessa y Javier hacen estallar la escaleta de ‘Gran Hermano’ por su crudo encontronazo: «Lamentable»

Javier y Vanessa están en boca de todos debido al estado de su relación dentro de la casa de ‘Gran Hermano’. El matrimonio gallego no atraviesa por su mejor momento y eso queda patente en las innumerables discusiones que protagonizan. La última de ellas en pleno directo, durante el debate dominical comandado por Ion Aramendi. De hecho, el presentador ha tenido que conectar de inmediato con la casa por el nivel que han alcanzado los gritos y reproches lanzados entre ambos.

«Que ya está Vanessa, que soy lo peor del mundo», se le ha podido escuchar decir a Javier. Oportunidad que ella ha aprovechado para afearle: «Yo no he dicho eso. Te gusta dramatizar y victimizarte. Eres un bocachancla que no sabe lo que dice, no pongas en mi boca palabras que no son». «Ya las pones tú, ¿qué te he dicho yo a ti?», le ha preguntado visiblemente indignado el concursante.

Ante ello, la gallega no se ha quedado callada: «A mí me has dicho cosas mucho peores en casa y cuarenta veces. Porque esto no es una cosa de aquí, esto mismo pasa en casa y estoy hasta los cojones ya, ¿lo entiendes? Hasta los cojones de en trece años tener que ir yo porque tu puto orgullo no te permite venir a mí tío, pero de verdad, ¿tanto te cuesta hablar conmigo las cosas?».

Conforme ha ido avanzando la discusión, Vanessa ha dado a conocer la brecha que atraviesa su matrimonio: «Si no quieres hablar conmigo no me voy a ir arrastrando detrás tuya porque estoy harta. Tengo algo que se llama dignidad y ya está. Yo te puedo querer mucho, pero tengo algo que se llama dignidad y la perdí hace 13 años».

Estalla la tensión entre Javier y Vanessa en ‘Gran Hermano’

La actitud de Javier también ha colmado la paciencia de Vanessa. «Perfecto, lo tengo más que claro. Me parece estupendo. Que sí, que ya está. Que ya está, que me da igual», ha resoplado él, mientras que ella le ha asestado: «¿Perfecto? ¿Estar casada para una persona que tiene que estar y no está? Vaya situación más lamentable. A mí no me da igual».

Acto seguido, Vanessa ha vuelto a reprocharle su conducta: «Me he enfadado por los actos en sí. Necesito un puto abrazo y lo único que haces es la puta mierda siempre. Estoy intentando explicarme». «Que no te hice nada, que la que tenías que estar un poco preocupada eres tú, preocupadísima. El que se pasa el día preocupado soy yo», ha esgrimido él.

Una defensa que poco o nada le ha bastado a Vanessa, quien le ha arreado diciendo: «Pero si te pusiste a dormir todo el puto día. Simplemente te dije que estoy agobiada, necesito salir al jardín». Por su parte, Javier ha optado por afearle su ausencia ante sus problemáticas dentro de la casa: «¿Tú te preocupas un día por saber cómo estoy? Da igual».

Una estrategia que ha terminado por colmar la paciencia de Vanessa, quien no ha dudado en poner en jaque su matrimonio en directo: «Es lo que haces siempre, estoy cansada de que lo desvías siempre a otra. Son 13 años, pero me da exactamente igual. Mi salud mental vale más que aguantar a una persona que cuando estoy jodida no está. No lo quiero y no voy a estar así. Lo estoy diciendo yo porque veo tu actitud que es la misma de siempre». «Tengo que aguantar tus malas caras, tus celos y tus paranoias», le ha soltado Javier antes de que ‘Gran Hermano’ cortase su bronca para proseguir con el debate.