Quién es Hovik Keuchkerian, invitado hoy miércoles a ‘El Hormiguero’ y actor de moda de las series españolas

‘El Hormiguero‘ sigue en su lucha diaria para derrotar al programa de David Broncano ‘La Revuelta‘ que se ha encaramado como líder del prime time en España. Con un formato distendido, un humor más cercano a la generación Z e invitados de lujo, ‘La Revuelta’ está consiguiendo números impresionantes. Además, adelantando al programa de Pablo Motos por cada vez más espectadores. Pero Antena 3 no se rinde y sigue apostando fuerte con sus invitados diarios. Este miércoles 2 de octubre llega al programa de entrevistas de las hormigas más habladoras el actor Hovik Keuchkerian. Es uno de los actores de moda, y estrena el 4 de octubre la película de Netflix ‘El Hoyo 2’.

Hovik Keuchkerian Burgui es un actor nacido en Beirut, capital del Líbano, pero sus padres emigraron a España cuando él solo tenía 3 años, por lo que tiene nacionalidad española. Y lo cierto es que su carrera en el mundo de la interpretación empezó más tarde de lo que muchos piensan. Porque su primer gran pasión fue el boxeo. A sus 20 años abrió un gimnasio en el madrileño barrio de Hortaleza donde se especializó en kickboxing, pero lo que le llevó a la gloria realmente fue el boxeo. Hovik Keuchkerian consiguió el título de Campeón de España de Boxeo en la categoría de pesos pesados en dos ocasiones. Aunque poco después decidió retirarse del deporte y eso le llevó a una etapa en la que se volvió adicto al alcohol.

Sus problemas con el alcohol

«Hasta los 32 años no es que quisiera que mi cuerpo fuera un templo, pero no bebía nada, no fumaba, estaba entrenando, estaba con mi gimnasio y mis cosas. Pero dejé de boxear«, contó hace tiempo precisamente en El Hormiguero, sincerándose sobre sus problemas con el alcoholismo. Y fue su madre la que consiguió llevarle por el camino correcto y que pudiera desintoxicarse y empezar una nueva carrera en el mundo de la interpretación.

«Mi señora madre me llamó por teléfono y me llevó al rincón del ring y me tiró todo. Mi madre era Joe Frasier por teléfono. Hacía años que no hablaba. Me cogió y me dijo: ‘Estás gordo, estás tóxico, estás feo, andas encorvado. Eres un trozo de mierda. No te lo voy a decir más. Haz lo que quieras, hijo’. Cuando tu madre te dice eso dentro de mí pasó algo. Estaba tirado en mi cama en casa y me revolvió. Y pensé que el día que la vieja no esté, que espero que sea dentro de mucho tiempo, no quiero que deje un trozo de mierda», explicó Hovik en una entrevista.

Hovik Keuchkerian, en ‘Reina Roja’. / PRIME VIDEO

Por el camino también dejó su adicción al tabaco, perdió casi treinta kilos y se centró en monólogos de comedia y pequeños papeles como actor. Y, aunque como comediante no triunfó, sí que fue haciéndose un hueco como secundario en series. Por ejemplo, en ‘Hispania, la leyenda’, ‘El hombre de las mil caras’ o su primera nominación a los Goya como Mejor Actor Revelación por ‘Alacrán enamorado’.

Así es ‘El Hoyo 2’

Con una voz dura y portentosa, y una presencia intimidante, su carrera se ha desarrollado sobre todo en televisión, donde ha conseguido sus papeles más relevantes. Quizá el más famoso hasta la fecha sea el de Bogotá en la exitosa serie ‘La casa de papel’. Pero junto a este, también protagonizó ‘Antidisturbios’ para Movistar Plus+ (consiguiendo el Premio Feroz a Mejor Actor). O la reciente ‘Reina Roja‘, adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado, junto a Vicky Luengo.

Ahora presenta su nueva película ‘El Hoyo 2’, secuela de ‘El Hoyo’, película de Netflix que arrasó en aquel año que no nombramos. Es decir, 2020. Su propuesta radical encandiló a la audiencia de medio planeta y ahora llega para volver a sorprender, acompañado de Milena Smit. «A mí me llegó el guion sin haber visto ‘El hoyo’ porque era una película que no me apetecía ver. No estaba en un momento en el que me apeteciera ver a peña peleándose por comer», comentó Hovik Keuchkerian para Vandal. «Pero cuando me llegó fue una oportunidad maravillosa, y que cuenten contigo para este tipo de proyectos siempre es un regalo». Además, para este nuevo proyecto, el actor se ha deshecho de su característica barba, y está casi irreconocible. Más similar a Dave Bautista que otra cosa.

¡NUEVA PISTA SOBRE ‘EL HOYO 2’! Ya sabemos los nombres de los personajes de Milena Smit y Hovik Keuchkerian. El 4 de octubre la plataforma volverá a bajar #Geekedweek pic.twitter.com/diUvD2q2vj — Netflix España (@NetflixES) September 19, 2024

«Rodar en un sitio tan físicamente delimitado con esa estructura y ese agujero con el equipo ahí… Bueno, era un rodaje complicado, y sin hacer prácticamente nada estabas metido en el Hoyo. Esa es la lectura buena», ha explicado Hovik sobre el rodaje de la película. La primera entrega se convirtió en una de las películas más vistas en la historia de Netflix. Y todo parece indicar que la secuela seguirá por el mismo camino. Hoy miércoles 2 de octubre, Hovik Keuchkerian desvelará más secretos de la historia, que llega el próximo 4 de octubre a Netflix.

Pero es que además, Hovik regresa a los escenarios y al mundo del monólogo con su nueva obra ‘GRITO’, en el madrileño teatro de Infanta Isabel, a partir de este 5 de octubre. El espectáculo llega con una premisa enigmática… «Probablemente no haya un lugar en el mundo en el que la libertad de expresión tenga tanto valor, sentido y significado como en el escenario cuando lo pisa un cómico».

¿De qué va ‘El Hoyo 2’?

A medida que un líder misterioso impone su ley en el Hoyo, una nueva inquilina se implica en la batalla contra este controvertido método para luchar contra el brutal sistema de alimentación. Pero cuando alimentarte del plato equivocado se convierte en una sentencia de muerte, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar tu vida?

El actor español-libanés está acompañado de Milena Smit, Óscar Jaenada y Natalia Tena, todos bajo la dirección de Galder Gaztelu-Urrutia, realizador también de la primera entrega.