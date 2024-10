‘La Revuelta’ anticipa sus explosivos próximos invitados y las negociaciones con Mariano Rajoy

‘La Revuelta’ sorprendía este lunes en sus redes sociales al anunciar que durante sus primeros dos días de la semana, no tendrían invitados. Y aunque finalmente no fue así, David Broncano aprovechó este martes para mostrar al responsable detrás de las estrellas que pasan por el espacio de TVE cada noche. Así, Fernando Delgado, coordinador de invitados, terminó revelando algunos de los potentes nombres que podrían pasar por el programa del humorista en su nueva etapa.

«Es el que contrata a la gente… podría parecer que no hay nadie pero es esta persona», anunció Broncano para recibir a Fernando Delgado en plató, a quién el presentador pretendía dar un tirón de orejas por vivir «al límite» en cuanto a los invitados durante las últimas semanas. «Era por mantener la broma de ayer y hablar de esto», explicó el comunicador a su compañero.

Y el coordinador no dudó en explicarse. «Me río, puede parecer que esto es una broma pero no lo es», explicó Fernando mientras el presentador de ‘La Revuelta’ confesaba que el 80% de los invitados de su primer mes en La 1 se habían confirmado la misma mañana de la emisión. «Es un trabajo muy duro a veces, quería hacer un llamamiento a todos los coordinadores. Al final parece que no, pero hay que llamar a gente…», señaló entre risas del público.

Al parecer, tras no poder conseguir a Ana Mena este martes por su entrevista en ‘El Hormiguero’, el coordinador intentó contactar con su equipo durante la emisión para asegurar su visita el miércoles. «Le pones… Ana Mena mañana, sin más. Es que me insisten mucho desde televisión española», leyó el humorista desde el teléfono del coordinador. Fue entonces cuando comenzó a adelantar algunos de los potenciales invitados que se encuentra en proceso de conseguir.

«Dime gente, sin ubicarlos en una fecha tranquila pero que yo pueda estar tranquilo», le pidió el presentador en un intento de conseguir en primicia la lista de octubre. «Estamos hablando con Isabel Allende. Ya sabéis que una de nuestras intenciones es apostar por la cultura en ‘La Revuelta’. También Oasis», anunció Fernando antes de que el público comenzara a revolucionarse.

«Ahora digo Oasis y ya todo el mundo…», adelantó Fernando, refiriéndose al popular dúo británico que anunció recientemente su regreso. «Claro, nos los van a intentar quitar», lamentó el conductor de ‘La Revuelta’. «No creo que vengan y hagan muchas entrevistas… como les expliquen realmente lo que es esto y el resto de opciones… a ver si van a querer venir», espetó el coordinador.

Fue entonces cuando anunció la gran bomba de la noche. «Tenemos a Mariano Rajoy bastante… estamos bastante cerca. No está hecho, pero lo último que me han dicho es que está a un 50%», confesó el entrevistado en primicia, desatando el revuelo en el teatro. «Que a lo mejor viene y que a lo mejor no», señaló Ricardo Castella entre risas. «Siempre se ha movido un poco en el 50, le gusta», añadió el responsable de los invitados.

«Déjame decir también para que la gente sepa que clase de faroles de tiras, que hace un año fuiste de enviado especial a un festival de cine grande… Dijiste ‘traigo mandanga gorda’ y trajiste de invitada a mi novia, que ya la podría haber traído yo«, espetó el presentador de ‘La Revuelta’ entre risas, recordando la visita de Silvia Alonso a ‘La Resistencia’. Y el humorista no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras por su trabajo.

«El nivel de invitados e invitadas que estás trayendo es sensacional, te lo agradezco porque llevamos un mes y hemos traído a gente muy variada. Entre otras cosas, es parte del éxito del programa así que te lo agradezco», señaló David Broncano para después remarcar su primera victoria de la semana. «Lo voy a decir, porque según donde lo leas parece que no. Ayer de nuevo ganamos en share y fuimos el programa más visto de la televisión», advirtió el de Jaén a su audiencia.