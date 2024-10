‘La Revuelta’ se corona con lo que ha hecho con Manu Tenorio tras su polémica de los inquiokupas

Nada podía preparar a Manu Tenorio para lo que Jorge Ponce traía entre manos este martes en ‘La Revuelta’. Con el habitual tono humorístico del espacio de TVE, el colaborador de David Broncano expuso su peculiar problema con unos okupas, llegando a recrear la polémica conexión en directo del cantante de hace unas semanas con ‘Mañaneros’.

Después de un rato sentado en el sofá, Jorge Ponce pilló por sorpresa al presentador con una inesperada confesión. «¿Tú te has enterado de lo de Manu Tenorio? Que tiene okupas… y a mí me ha venido muy bien todo este tema, porque me ha llevado a sacar a la luz que yo también tengo», explicó el colaborador mientras el conductor del programa le prestaba atención algo confuso.

Jorge Ponce se mofa de Manu Tenorio en ‘La Revuelta’ con esta parodia de su conexión con ‘Mañaneros’

«Me han salido okupas en un pisito que tengo con ahorros míos de cuando murió mi madre, que ahorré», continuó explicando Ponce antes de que el presentador de ‘La Revuelta’ le parase en seco. «¿Tu madre? ¿Cuándo murió tu madre?», preguntó algo extrañado el de Jaén. «Hace un tiempo… es que tienes mucho lío, no te lo cuento todo», espetó el colaborador entre risas. «Pero si hablaste de ella en junio… ¿Se ha muerto en verano?», preguntaba el comunicador generando aún más risas.

Pero Jorge Ponce estaba dispuesto a continuar con su parodia más fiel al relato del artista, que ha denunciado su problema durante el último mes en varios espacios de televisión. «Se han metido unos okupas aprovechando que habíamos firmado un contrato, ellos y yo, de alquiler. Me habían ingresado dos meses de fianza y el mes corriente… ¡pues se metieron en mi piso!», señaló con sorna el humorista.

«Se habían metido con la ropa, cosas suyas… la familia entera. Todo esto después de firmar todo de forma legal…. Se aprovechan de ese resquicio legal, de que ellos y yo tenemos un contrato y yo tengo un problema…», continuó explicando. «¿Cuánto te han pagado?», preguntó Broncano. «Lo que estipula la ley», sentenció Ponce entre risas del público de ‘La Revuelta’, que era consciente de la descarada parodia que estaban presenciando.

Fue entonces cuando el programa dio un paso más. «Estoy completamente perdido con este problema…», señaló Jorge antes de que un miembro del equipo anunciase que iban a conectar inmediatamente con ‘Mañaneros’. «Conecta, no tengo miedo, puedo dar explicaciones», insistió el colaborador antes de «conectar» con Patricia Suárez, la periodista del programa a la que Manu Tenorio amenazó durante su intervención.

«Ponte tranquilo, vamos a ser amigos», advertía la compañera de Adela González. «Si nos vamos a poner con tecnicismo claro…», espetó muy alterado el rostro de ‘La Rvuelta’ cuando la periodista le habló de su contrato de arrendamiento, recreando la salida de tono del cantante en el espacio de TVE. «A ti estos inquilinos te están pagando todos los meses el alquiler…», continuó señalando la colaboradora de ‘Mañaneros’.

«Pues claro, si se han metido en mi piso ¿Encima no me van a pagar?», continuó explicando entre risas del público. «Yo me he metido en el registro de la propiedad y perdonadme, pero el piso no está a tu nombre», señaló Patricia antes de que Ponce cogiese otra botella más grande para seguir apuntándole de forma amenazante. «¡No tengo ningún piso! Es lo que querías que dijera», terminó confesando el colaborador.