Pablo Motos, obligado a interrumpir ‘El Hormiguero’ por el percance de Ana Mena en directo

Tras comenzar la semana perdiendo contra ‘La Revuelta’ de Broncano, ‘El Hormiguero’ recibió este martes, 2 de octubre, la visita de Ana Mena. Pablo Motos entrevistó a la cantante malagueña, quien acudió a promocionar su último tema con Emilia, ‘Carita triste’. Además, también habló del último concierto de su gira, ‘Bellodrama Tour’, que finalizará el 22 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.

En su videoclip con Emilia, Ana Mena se dedica a romper muchas cosas. Por tal motivo, Pablo Motos le preguntó si de pequeña era de romper cosas, a lo que su invitada respondió que no. «En la vida real no suelo romper cosas», reconoció. Aunque sí que la «encantó» hacerlo en el videoclip: «No me gusta romper cosas, pero cuando una tiene la oportunidad de hacerlo en un vídeo, que es todo ficción, te vuelves loca».

Tras esto, el presentador contó una anécdota de cuando él era pequeño: «Yo de niño tuve un ataque, que me enfadé muchísimo con mi madre, y rompí el cristal, pero no me hice ningún rasguño». «A saber por qué te enfadaste», le espetó la cantante. «Pues no lo sé… Vamos a dejar este tema», pidió el comunicador valenciano, intentando cambiar de asunto.

Pablo Motos interrumpe ‘El Hormiguero’ por el percance de Ana Mena

Fue en ese momento cuando la malagueña protagonizó el momentazo de la noche, obligando a Pablo Motos a paralizar de inmediato el directo del programa. «Ay…. Me ha caído toda el agua encima. Así puede ver el público que lo que bebo es agua», comentaba Ana Mena después de tirarse encima la taza de agua que tenía sobre la mesa.

El regidor de ‘El Hormiguero’ salía en pantalla con papel para secar la mesa y la ropa mojada de la invitada, que se disculpaba por lo ocurrido: «Perdón, no ha pasado nada. Tengo todos los tacones chorreando», añadía, entre risas. Tras este divertido percance, el presentador continuó con el programa.