La sorprendente solicitud que Bárbara Rey recibe por parte de Joaquín Prat en plena polémica

El revuelo formado por las fotografías, audios e interminables exclusivas de Bárbara Rey liberadas por su propio hijo han afectado de lleno a la vedette. Tanto, que la protagonista de la polémica se ha visto obligada a cancelar su gira de espectáculos por «motivos de salud». ‘Vamos a ver’ se desplazaba este miércoles hasta Marbella, donde no han podido dar con ella. Sin embargo, Joaquín Prat no perdía la oportunidad de mandar su mensaje más sincero a la actriz en estos duros momentos.

Desde que Ángel Cristo junior destapase a través de la prensa holandesa las infames fotografías de Bárbara junto al rey emérito, la polémica ha perseguido a la vedette allá por donde va. A raiz de las imágenes llegaron los audios, las acusaciones de chantaje, las apariciones de su hijo en ‘De viernes’ y en última instancia, las alarmantes noticias sobre su salud.

Joaquín Prat invita a Bárbara Rey a ‘Vamos a ver’ para compartir su versión de la polémica

Antes de conectar con su reportera en Marbella, Joaquín Prat y compañía hacían un repaso en plató del último escándalo de la artista. «¿Negociaba Don Juan Carlos los posados de Bárbara?», se podía leer en pantalla mientras debatían sobre los últimos rumores que a puntan a que el rey emérito pagaba a la revista Interviú para que su amante regresase a la portada, además de cobrar el doble.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

Y la madre de Sofía Cristo no tardó en pronunciarse sobre la información que el programa estaba ofreciendo sobre sus portadas. «Jamás he cobrado una portada. No fueron robados, fueron posados porque todos queríamos salir en ‘Interviú’ y salíamos gratis. No cobro nada hasta 2005″, sentenció Bárbara en un mensaje que Isabel Rábago leyó a todos sus compañeros, dando el debate por cerrado. Fue entonces cuando el presentador se dirigió a la vedette.

«Bárbara, A mi personalmente me encanta que nos estés viendo. Ya sería maravilloso que algún día te quisieses sentar con nosotros a charlar. Conmigo o quien quieras del programa«, señaló el conductor de ‘Vamos a ver’, lanzando una invitación directa a la artista para acudir al programa a contar su versión de los hechos en mitad de la polémica.

«Para aclararnos, a parte de estas cuestiones, que tienen que ver con que posaste gratis para ‘Interviú’, pues todas las que hemos estado hablando hoy también», terminó añadiendo Joaquín Prat antes de conectar con María Lazaro, la reportera del programa que se encontraba en Marbella. Fue ahí cuando la comunicadora explicó a sus compañeros que la actriz ha suspendido de forma inesperada sus próximos cuatro conciertos.