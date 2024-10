Alejandra Rubio se deslengua y clama ser increpada por esta colaboradora de Joaquín Prat

Alejandra Rubio se ha enfrentado a Alexia Rivas en ‘Vamos a ver’, el programa que conduce Joaquín Prat en Telecinco. Tanto es así que la hija de Terelu Campos ha sobredimensionado la situación y ha acusado a la que fuera reportera de ‘Socialité’ de increparle.

En el magacín se estaba hablando de la entrevista de Carmen Borrego y José María Almoguera en ‘De Viernes’, y debatiéndose en paralelo si realmente hubo abrazo o no entre madre e hijo detrás de las cámaras. Ha sido justo en ese momento cuando la tensión ha estallado entre ambas tertulianas.

«Ayer yo escuchaba a tu tía decir que le daba pudor darse un abrazo con su hijo en público, pero matarse, decirse de todo y hablarse mal en un plató sí que lo hace por dinero. ¿Tú comprendes eso? Que no se quiera dar un abrazo porque hay gente grabando cuando aquí hay trescientas mil cámaras grabando que se tiren de los pelos», le ha confrontado Alexia Rivas.

Ante la grandilocuencia de los términos utilizados, Alejandra Rubio se ha revuelto contra ella. «Es que no sé a qué te refieres con matarse, porque no se han matado. Entonces, si vives en los mundos de yupi Alexia, no tengo nada que decir». «Pero qué te parece», ha insistido Rivas

«A mi lo que me parece te lo he dicho. No entiendo tu pregunta y a mi no me tienes por qué increpar nada. Lo que digo es que para mi son cosas que se hacen en casa. Si ellos lo hacen en un plató de televisión, que lo hagan. Yo no soy nadie para decir lo que tienen que hacer», le ha encarado la hija de Terelu.

«La pregunta creo que es bastante pertinente. ¿Qué te pasa porque te pregunte?», le ha contestado Alexia Rivas. «Es que me preguntas con un grado de superioridad y unas formas que no me gustan», le ha recriminado Alejandra Rubio. «Pues yo estoy muy tranquila. Si me tienen que decir algo (de la dirección), me lo dirán», le ha espetado la periodista.

«Si me preguntas con respeto, fenomenal. Y no voy a decir nada más, porque no soy ni mi tía ni mi primo», le ha frenado la nieta de María Teresa Campos. «Es que la que está sentada aquí de la familia Campos eres tú, entonces no puedo llamar a Terelu para preguntárselo, te lo pregunto a ti porque eres la que está sentada», ha rematado Alexia.