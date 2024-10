Juan del Val señala justo lo que muchos sospechan del adiós de Leire Martínez en 'La Roca'

Ha sido una de las polémicas de la semana: la salida forzosa de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh tras 17 años como vocalista. En 'La Roca', el programa de La Sexta, han hablado sobre el tema este domingo, 20 de octubre, y, como viene siendo habitual, Juan del Val ha sido el más sincero y vehemente a la hora de dar su opinión al respecto.

Según el diario ABC, el grupo estaría buscando a una nueva cantante tras quedarse sin Leire Martínez. "O sea que ni Leire ni Amaia, sino que va a haber una nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh", ha dicho, muy sorprendida, Nuria Roca al conocer esta nueva información.

Juan del Val, alto y claro: "Ir a por una tercera cantante es un error"

Tras esto, era Juan del Val el que tomaba la palabra para reconocer que no ha entendido nada de lo sucedido: "Yo de toda esta jugada no he entendido nada. No sé qué ha pasado exactamente". Por eso considera que "ir ahora a una tercera cantante es un error". Aunque no todos sus compañeros estaban de acuerdo con él.

"No sé quien se puede presentar, pero ahora mismo todos estamos hablando de La Oreja de Van Gogh", han opinado desde el programa vespertino de La Sexta. "Es un filón que la banda tiene que aprovechar y para estirar el filón lo que tienen es que generar expectación sobre cómo va a ser el futuro", ha añadido uno de los colaboradores de 'La Roca'.

Por su parte, Juan del Val cree que "ahora mismo todos estamos hablando de La Oreja de Van Gogh, pero no sé si muy bien o la imagen no está siendo demasiado buena". "Cuando se sepa exactamente qué es lo que ha pasado…", ha añadido Nuria Roca. "La realidad es que el próximo disco que saque La Oreja de Van Gogh, ¿no vamos a estar todos mirándolo? Claro que sí", han sentenciado, dejando caer que podría tratarse de una clara estrategia de marketing.