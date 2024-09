Pilar Vidal saca a la palestra a Kiko Matamoros y le destapa así en ‘La Roca’

Este domingo, 29 de septiembre, Pilar Vidal no se ha cortado un pelo al hablar en ‘La Roca’ sobre la vida sexual de Kiko Matamoros. Es de sobra sabido que el colaborador está deseando ser padre junto a su mujer, Marta López Álamo. Él mismo ha reconocido que se ha puesto de límite los 70 años, edad que alcanzará en el 2026.

La modelo también ha confesado recientemente sus ganas de ser mamá: «Yo quiero ser madre con Kiko, lo he dicho muchas veces. Mi prioridad es el trabajo, la familia y mi pareja. Por ahora no, pero a corto plazo sí». En ‘La Roca’ se han hecho eco de estas declaraciones de la mujer de Kiko Matamoros esta misma semana durante la presentación de ‘Joker 2’.

Ha sido entonces cuando Pilar Vidal ha desvelado cómo es la vida sexual del colaborador de ‘Ni que fuéramos’: «Kiko está estupendo y además me costa que es bastante activo. A mí Marta me lo ha dicho y me lo creo porque es una tía joven y si no estuviera satisfecha sexualmente no estaría con él». Unas palabras que escandalizaron a todos sus compañeros, que no dudaron en preguntarla por qué tenía esa información.

«Esa conversación sale. Tú y yo nos tomamos dos vinos y al tercero te digo: ‘¿Tú y Nuria bien?’. Yo y creo que el resto de la gente también lo habla», explicó la periodista, dirigiéndose a Juan del Val. Una explicación que ratificó Nacho García: «Es verdad que te tomas dos vinos con Pilar Vidal y te pregunta eso». «A mí me lo preguntó», afirmó el escritor, entre risas y para sorpresa de su mujer.

La colaboradora aseguró que «a mí Marta sí me lo ha dicho, y yo me lo creo. Porque es una tía joven y si no estuviese satisfecha sexualmente yo no estaría con él». «A mí me ha sorprendido la edad. Yo no lo le hacía 67 años», ha añadido Nuria Roca. «Él está estupendo. Sigue haciendo mucha gimnasia, se cuida mucho. Y si se hubiese cuidado más, estaría mucho mejor», sentenció Pilar Vidal.