'Gran Hermano 2024' sorprende a esta concursante apartándole de la convivencia: el motivo

'Gran Hermano' anunció el pasado jueves una noticia de impacto que los espectadores del reality ya han podido conocer. Ion Aramendi ha sido el encargado de avanzar las novedades a las que hace frente el reality y es que la organización ha anunciado la puesta en marcha del intercambio.

Cabe recordar que el intercambio en 'Gran Hermano' permitirá a uno de los concursantes de la versión española trasladarse a la versión de otro país. "Un clasicazo del programa. Os lo adelantábamos el jueves como un notición y ya está aquí, ya ha llegado", ha comenzado cebado el moderador del debate.

Tras confirmar la mecánica introducida por 'Gran Hermano', Ion Aramendi ha desvelado el país al que viajará el concursante seleccionado: Italia. De igual manera, ha anunciado que durante el debate se conocería la identidad del concursante seleccionado.

"Atención porque primero le vamos a decir a esta persona que se tendrá que ir de la casa, pero no le vamos a explicar el por qué de momento". Así pues, Ion Aramendi ha asegurado que el martes llegará no solo uno, sino dos concursantes de la versión italiana: "Esta noche se va uno y el martes llegan dos".

Maica, concursante confirmada para el intercambio de 'Gran Hermano'

Poco después de confirmar la posibilidad del intercambio, Ion Aramendi ha confirmado que Maica sería la concursante confirmada y que, por ende, abandonará la casa: "La persona que ha elegido 'Grande Fratello' para viajar a Italia esta misma noche es Maica". Poco después, Ion Aramendi ha conectado con la principal aludida.

Grande Fratello elige a Maica para irse a Italiaaa 🇮🇹 #GHDBT7 pic.twitter.com/B4vZm4CMnX — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2024

Sin que supiese para qué, el vasco le ha anunciado a Maica que debería abandonar la casa: "Maica, tienes que salir de la casa ahora mismo". Visiblemente descolocada, la joven ha preguntado: "¿Por qué? ¿Qué ha pasado?". "Hay un motivo concreto para que esta noche tengas que abandonar la casa. Cuando conozcas ese motivo concreto, lo vas a entender todo", le ha vuelto a comentar el moderador.

Ante ello, Maica no ha podido reprimir las lágrimas. Poco después y mucho más tranquila, la joven ha compartido: "Estoy expectante y nerviosa. No me quiero ir, pero si me has dicho que es bueno. Confío en ti y me relajo". A pesar de ello, Maica ha confesado estar nerviosa especialmente cuando Ion le ha preguntado por su maleta para salir de 'Gran Hermano'. "Que no, ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Es necesario?", ha llegado a preguntar.