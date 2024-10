Ion Aramendi detiene el debate de ‘Gran Hermano’ ante lo ocurrido: «Es una cosa muy seria»

Los posicionamientos de cara a las próximas nominaciones de ‘Gran Hermano‘ han revolucionado a los concursantes y, por ende, la convivencia. En concreto, todas las miradas se centran en Vanessa, quien además de hacer frente a su posible expulsión como nominada, ha tenido que vivir cruentos enfrentamientos con algunos compañeros como Ruvens u Óscar en los que incluso Ion Aramendi se ha visto envuelto al tener que intervenir.

Precisamente Ruvens ha sido el primer en posicionarse y lo ha hecho contra Vanessa, a quien ha calificado como su mayor decepción. «Yo hasta hace unos días creía que eras una de las personas que me llevaría de fuera. No paras de repetir la misma mentira una y otra vez y eso no la va a convertir en verdad. No paras de decir que vosotros no paráis de nominar en estrategia… Cree el ladrón que son de su condición. Estaban comparando una estrategia para intentar favorecer a alguien y que se quedase con un privilegio. Llegaron a pactar con Óscar y Jorge que son personas que no pueden ni ver», ha comentado.

Por su parte, la principal aludida se ha defendido narrando cómo Ruvens consideraba que se estaba victimizando al igual que Óscar en su momento. «Yo no me victimizo como nadie porque no me siento víctima de nada. Nunca he cambiado, he visto cosas de ti que no me han gustado», le ha advertido. De igual manera, sobre la acusación de estratega, Vanessa ha abierto el melón al señalar: «ha habido estrategia desde la primera prueba, rocódromo, después en el avión… lo que pasa que el equipo de ‘Gran Hermano’ es maravilloso y le da la vuelta a todo».

Vanessa destapa la cara oculta de Ruvens en ‘Gran Hermano’

Lejos de quedarse callada, Vanessa no se ha cortado a la hora de señalar los acercamientos de Ruvens hacia Óscar ahora que recibe el apoyo del público: «Están con caquita y sí, se arriman a Óscar porque escuchan los aplausos del plató cuando hace tres días le llamabas de todo y le ponías motes de todo y aquí recibía humillaciones de ti y e otra gente que está aquí y que ahora andáis chupándole el culo».

Ante este ataque, Ruvens ha pedido la palabra para negarlo con rotundidad y preguntarle a Óscar sis e había sentido humillado. «Tuvimos nuestros momentos», ha esgrimido el principal aludido. Por su parte, Ruvens ha optado por cargar nuevamente contra Vanessa acusándola de condicionar a su marido. La réplica de Vanessa contra Óscar no se ha hecho esperar: «A ti te gusta tener al lado gente manipulable porque eres el gran estratega de esa habitación y el tío astuto que mueve los hilos y la otra semana estabas cagado y hay gente que se esconde detrás de los muros de esta casa porque le tiene miedo a la sala de expulsión».

Vanessa: Están con caquita, se arriman a Oscar porque escucharon los aplausos, cuando hace días le llamabas de todo y le ponías motes



DIOSSS VANESSA LOS HA HUNDIDO DEL TODO#GHDBT5 pic.twitter.com/E10Tjbs2eD — Soy AROA 🍒 @uwmohn (@uwstonem) October 6, 2024

Ion Aramendi, obligado a intervenir ante la escalada de tensión

El clima de tensión ha ido in crescendo puesto que Óscar también se ha sumado a los posicionamientos colocándose contra la gallega y destapando las amenazas de Javier, marido de Vanessa. «Es una persona que me exaspera. En un momento dado existe un desencuentro y decidido separarme y ella solo entiende el estás conmigo o contra mí y empieza un ataque constate… Lo último es las amenazas de su marido hace cinco minutos y esta mañana», ha argumentado.

«Que las saquen esas amenazas. Ya estoy muy cansada ya», ha asegurado la nominada quien cuestionaba la actitud de Óscar. «Yo me siento amenazado», ha vuelto a repetir el vasco ante lo que la gallega le ha soltado: «¿Y no te sentías amenazado por lo que te hacían los demás todo el tiempo en la casa? Es de traca».

Precisamente la denuncia de Óscar ha obligado a Ion Aramendi a intervenir para zanjar el tema: «Estáis en una casa llena de cámaras donde hay muchas personas que os están viendo, es un entorno seguro y controlado. Una cosa es hablar en caliente y otra cosa es una amenaza que es una cosa muy seria. No quiero decir ni que tengas razón tú u Óscar, lo que os pido a todos es que controléis el lenguaje verbal y no verbal«.

«La mayor decepción del programa»: Vanessa estalla ante Óscar

La trifulca entre Óscar y Vanessa ha proseguido con los reproches de ella hacia él: «No entiendo ese ataque hacia mí. Cuando me he ido me has llamado hija de puta. Después has rajado de mí, has buscado provocación. Yo no busco ningún acercamiento con Óscar. En la otra casa lo recibí con los brazos abiertos porque hablé maravillas a diferencia de él de mí… Después de llamarme hija de… se atreve a decir que tiene desconfianza de mí… A mí lo de Óscar sinceramente no me merece la pena entrarle porque para mí es la mayor decepción del programa».

Lejos de quedarse callada, Vanessa ha destapado el cambio de actitud de Óscar acusándole de estratega. «Él aquí vivió situaciones que no eran cómodas… cuando el otro día conectó Jorge Javier, le preguntaron de Maite y dijo que no le extrañaba nada, que lo entendía y media hora después le pusieron cara de invierno por aquí los compañeros y ya cambió la película porque este señor se arrima al sol que más calienta. Tú te aprovechas de que fuera escuchas aplausos… Yo no me voy a arrimar a ti, pero gente aquí cambió tu actitud contigo porque saben y dijeron «lo estamos haciendo San Óscar fuera y lo estaban victimizando» y el señor Ruvens es lo que piensa de ti».