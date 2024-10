El creador de 'El Ministerio del Tiempo' pone la guinda a la polémica de Alejandro Sanz con sólo 8 palabras

Son muchos los rostros famosos los que están manifestándose públicamente por la tragedia que ha dejado la DANA con casi 160 muertos. Mientras Miguel Bosé y Mónica Naranjo están en boca de todos por su negacionismo del cambio climático, Alejsandro Sanz también está dando que hablar con su mensaje en "X". Una publicación a la que no ha tardado en responder Javier Olivares, el creador de 'El ministerio del tiempo'.

"Sabéis lo que me da pena, tristeza y rabia? Ver que, ante una catástrofe como esta, los políticos de mi país se dedican a tirarse las culpas unos a otros. En vez de ponerse a remar todos a una, se dedican a lo de siempre… a soltar slogans opulentos y convenientes y paparruchadas de fingida indignación y victimismo. Utilizan el dolor del pueblo para sacar rédito político y desgastar al oponente", se queja el cantante.

"Perdón que sea tan vehemente pero me puede la rabia y la punzada en el pecho, ahí voy: A todos los representantes del pueblo, del puto signo que sean. Pónganse a trabajar para paliar la tragedia en España aunque sea por una sola vez en sus vidas y dejen de joder con su palabrería reiterativa, manipuladora y manida", prosigue diciendo Alejandro Sanz.

Javier Olivares retrata a Alejandro Sanz tras su mensaje por la DANA

Finalmente, Alejandro Sanz lanza un contundente mensaje a los políticos." Muestren dignidad, humanidad y estén a la altura de sus cargos… señorías. Vayan a los lugares afectados y metan sus caretas en el barro y veràn como se desmontan sus discursitos inflados, se cierra la palabrita en sus labios, se les parte el alma y se les revienta, en la lengua, el cargo. España les está mirando y el mundo también. No nos coman mas la cabeza y hagan su puñetero trabajo", concluye el artista.

Tras ver lo publicado por Alejandro Sanz, Javier Olivares, el creador de 'El Ministerio del tiempo' no se ha podido quedar callado y no ha dudado en dejar retratado al cantante madrileño. "Alejandro Sanz, el de las grandes palabras. Ser de luz. No me jodas, Alejandro", le replica el productor y guionista.