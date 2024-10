Boris Izaguirre apunta a lo que todos creen de lo de Isa Pantoja y lanza un augurio en 'TardeAR'

Pese a que han pasado días desde la entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes', todavía es un tema que sigue coleando. Este martes, 'TardeAR' recuperaba parte de la conversación que tuvo la colaboradora con Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver' antes de entrar al programa este lunes y que no se había podido ver. Y después de escucharla, Boris Izaguirre echaba más leña al fuego señalando de nuevo a la tonadillera.

'TardeAR' mostraba así como Isa Pantoja aseguraba que ya no puede soportar más dolor al ver que su madre Isabel Pantoja no ha reaccionado a su dura entrevista en 'De Viernes'. Además, dejaba claro que no hace falta contar más porque no solo haría daño a otras personas sino que se lo haría a sí misma.

"Es que es muy madura", comentaban al unísono todos en plató. "Ha tenido que madurar a fuerza de todas las cosas terribles que le han pasado", apostillaba en ese sentido Boris Izaguirre aludiendo a la dura infancia y juventud de la hija de Isabel Pantoja.

Boris Izaguirre, contundente con Isabel Pantoja tras escuchar a Isa

Boris Izaguirre en 'TardeAR'

Tras ello, Boris Izaguirre se sumaba a todas las voces que han cuestionado la actitud de la tonadillera hacia su hija. "Lo que sigo sin entender es cómo Isabel Pantoja, qué más necesita para tener una reacción", recalcaba el colaborador de la tertulia VIP. "Boris, que le da igual", le contestaba Leticia Requejo.

"Pero a nosotros no nos da igual y no nos parece que es bueno para la imagen de Isabel Pantoja, cualquiera que sea esa imagen, que mantenga este silencio. Me recuerda un poco a la reina Isabel II cuando se murió Diana de Gales que esperó mucho, quizás demasiado, y estuvo casi a punto de perder el reinado y a Isabel Pantoja le puede pasar lo mismo", se atrevía a comparar y vaticinar el venezolano.

En ese momento, Ana Rosa trataba de excusar a Isabel Pantoja después de haberla cuestionado el día anterior. "De todas formas lo que cuenta Isa no han sido episodios protagonizados por su madre", aseveraba la presentadora. "Pero la madre es la protagonista de esa casa y no ha estado para defenderla", le replicaba Boris Izaguirre.