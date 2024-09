Tamara Falcó se lleva las manos a la cabeza por lo que hizo en ‘Got Talent’ uno de los concursantes

Este sábado, 28 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘Got Talent’. Esta edición está marcada por la incorporación de Tamara Falcó como miembro del jurado en sustitución de Edurne, y lo cierto es que sus valoraciones están dando mucho de qué hablar. La hija de Isabel Preysler ya se siente como pez en el agua, y así lo ha demostrado este sábado.

La actuación más impactante de estas cuartas audiciones de ‘Got Talent’ la protagonizó Akira Ohashi, quien aseguró que se presentaba con un número muy peligroso. Por tal motivo, Santi Millán, presentador del programa, pidió al público y al jurado que no hicieran interacciones cuando el artista saliera al escenario, puesto que «un mínimo error tendría terribles consecuencias».

«Vengo a mostraros una disciplina muy peligrosa que llevo practicando diez años», explicó el japonés, antes de abandonar el escenario para preparar su actuación. Pasados unos segundos, Akira regresó completamente desnudo y tapándose la entrepierna tan solo con un plato de aluminio. La actuación consistía en ir cubriendo sus partes íntimas con distintos objetos, como un flotador o un pañuelo, sin que nadie consiguiera ver nada.

Tamara Falcó, descolocada ante la actuación de Akira

Esta controvertida actuación escandalizó a Tamara Falcó, quien pulsó el botón rojo al poco de comenzar. Por su parte, Risto Mejide, que no solo pulsó su botón rojo, sino también el del resto de miembros del jurado, comentó que el talento de Akira es «como su vestuario, inexistente». Sin embargo, todos querían escuchar la valoración de la Marquesa de Griñón, ya que se llegó a tapar la cara durante el espectáculo, totalmente descolocada.

«Me alegra que su mujer e hija no hayan visto esto», se limitó a decir Tamara Falcó. Y es que él mismo confesó al presentarse ante el jurado que había viajado solo desde Japón porque su mujer y su hija no habían podido acompañarle. Frente a Risto y Tamara, los otros dos miembros del jurado, Paula Echevarría y Flo, e incluso el propio Santi Millán, disfrutaron del show del artista japonés, durante el cual no dejaron de reír.

La actriz mostró su sorpresa por el tamaño de los objetos con los que se cubría. «Le tendría que asomar», comentó entre risas. Por lo tanto, Paula y Flo le dieron un sí, mientras que Risto y Tamara le dieron un no. Pocas veces una actuación en ‘Got Talent’ había provocado tanta división entre los jueces.