Miquel Valls denuncia en 'Espejo Público' el infierno que llegó a vivir por el bullying: "Vomitaba..."

Miquel Valls se convirtió en uno de los protagonistas de la tertulia de ‘Espejo Público’ al sincerarse sobre una dolorosa etapa de su vida. Susanna Griso y el resto de sus colaboradores abordaban este miércoles la problemática del bullying en las aulas de cara a la vuelta al cole. Así, el catalán terminó adueñándose de la sección de actualidad con su relato más sincero, confesando cómo le afectó el acoso recibido durante su adolescencia.

El matinal de Antena 3 puso el foco este 11 de septiembre en un problema que afecta a muchos jóvenes en el colegio. El reportaje del magacín recogió numerosos testimonios de padres que denuncian el infierno del bullying, asegurando que algunas víctimas llegan a autolesionarse por el calvario que supone retomar las clases con sus agresores en septiembre.

Con el debate sobre la mesa en la sección de actualidad, Miquel Valls no tuvo más remedio que compartir su experiencia para reflexionar sobre este serio problema. «Ahora es verdad que tenemos la suerte de que se habla mucho más del bullying y tú lo puedes verbalizar con tus padres», comenzó explicando el periodista. Entonces, recordó cómo vivía él los inicios de curso.

Miquel Valls comparte su historia de bullying en ‘Espejo Público’

Miquel Valls en ‘Espejo Público’

«Pero recuerdo que hace años días antes de empezar el cole, no dormías, estabas muy nervioso, vomitabas porque no sabías lo que te ibas a encontrar, no sabías los insultos que ibas a recibir«, confesó el catalán, avalando el testimonio de los padres que habían aparecido minutos antes en pantalla. Fue entonces cuando Susanna Griso le preguntó directamente sobre su experiencia con el acoso.

Miquel Valls puntualizó entonces que, en su caso, fue más adelante. «Yo en el colegio no, pero durante una temporada fuera del colegio, sí», aseguró el colaborador de ‘Espejo Público’, llegando a explicar que en su momento no supo identificar lo que le estaba sucediendo. «No era consciente de lo que estaba viviendo, lo fui cuando pasaron los años», aseveró, dejando claro el motivo por el que no pidió ayuda en su momento.

«Me paraban por la calle»

«Luego, cuando pasaron los años, los mismos acosadores me pedían fotos y me paraban por la calle», expuso el periodista. A su vez, insistió en que, ni siquiera los propios acosadores llegan a ser conscientes del daño irreversible que provocan en sus víctimas. Con el rostro más serio de lo normal, el compañero de Susanna Griso evitó pronunciarse más a fondo sobre el tema.