Gonzalo Miró frena a Susanna Griso tras su golpe bajo en directo: «Te metes donde no te llaman»

Victoria de Marichalar hizo su debut televisivo este lunes en ‘El Hormiguero’, y su primera toma de contacto con los focos antes de su paso por ‘El Desafío’ ha dado que hablar. Especialmente en ‘Espejo Público’, donde las palabras de la nieta del rey emérito han llegado a enfrentar a Susanna Griso y a uno de sus colaboradores. Repasando la entrevista de la influencer, Gonzalo Miró no pudo ocultar su sorpresa ante la descarada defensa por parte de la presentadora.

Pablo Motos sacó la artillería pesada en el inicio de semana para hacerse con la victoria en su primer cara a cara con David Broncano. La hija de la infanta Elena le valió un 23% de share frente al 17,1% de ‘La Revuelta’. Y su visita al programa de las hormigas dejó reflexiones dignas de análisis que Susanna Griso y su equipo no han tardado en recuperar.

Gonzalo Miró y Susanna Griso, enfrentados por Victoria Federica: «¿Ese dardo a qué responde?»

«Estuvo muy fresca, simpática… muy relajada. La primera vez que habló en público fue conmigo y estuvo prudente, con miedo. Ayer parecía que llevara toda la vida en televisión», comenzó señalando Mariló Montero sobre Victoria Federica, que llevó incluso su propia tarta al programa para celebrar su 24 cumpleaños junto a Motos. «A mí me sorprendió también que estuviera tan relajada», señaló la presentadora de ‘Espejo Público’ antes de que Gonzalo Miró se pronunciase.

Gonzalo Miró y Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Y es que, el periodista no tardó en lanzar su pulla a la hermana de Froilán de Borbón, que está comenzando su carrera en la pequeña pantalla. «Y eso que llevaba mal la fama, ¿no?», comentó con sorna el colaborador. Fue entonces cuando Susanna Griso sorprendió al tertuliano. «Tendrá que manejarla, como tú pasarías también tus momentos Gonzalo», le espetó muy tajante la comunicadora, desatando el estupor en plató.

«¿Ese dardo a qué responde?», preguntó Mariló Montero conmocionada por la inesperada tensión que inundó el plató. «¿Cómo puedes llevar mal la fama y dedicarte a lo que te dedicas?», insistió Gonzalo Miró, sin amedrentarse por el firme tono de la presentadora. El debate no tardó en sumar más voces de entre los colaboradores, y todos parecían estar en desacuerdo con el periodista.

Susanna Griso terminó señalando a Miró de forma rotunda. «Tú has nacido con la fama y muy a tu pesar, te acompaña desde el día que saliste de la clínica», reprochó la conductora de ‘Espejo Público’ mientras el hijo de Pilar Miró intentaba explicar su argumento. «Ella se dedica a algo que tiene que ver…», comentó antes de que su compañera le volviese a sorprender con otra réplica.

“Y tú también te dedicas a algo que tiene proyección pública y eso seguramente ha tenido consecuencias que no has deseado”, sentenció Susanna Griso mientras Gonzalo Miró se dirigía a ella con el gesto cada vez más serio. «Yo no la llevo mal, ni he dicho que lo lleve mal. Ella sí, y me sorprende», insistió el periodista. «Gonzalo, ¿has ido al Tribunal Constitucional cuántas veces?», señaló la presentadora dejando algo desconcertado a su colaborador.

«Siempre te metes donde no te llaman»

«Para preservar mi intimidad. ¿Y eso qué tiene que ver?», respondió rápidamente el tertuliano. «¿Cómo puedes llevar mal la fama y dedicarte a la televisión, o a ser influencer? Te puedes dedicar a otra cosa. A mí me parece estupendo que lo haga, pero me parece que está reñido con llevar mal la fama. Es como si me dice Susanna que lleva mal la fama, y está aquí presentando un programa de televisión. Pues es un poco extraño», continuó explicando Miró antes de concluir el debate.

«Yo llevo genial la fama, estoy encantada», terminó señalando Susanna Griso para dar carpetazo al momento de tensión con un gesto de complicidad, chocando los puños con Gonzalo Miró. «Igual me he metido donde no me llamaban«, llegó a señalar la presentadora a modo de disculpa. «Tú siempre te metes donde no te llaman», bromeó el tertuliano para cerrar la disputa con un tono de humor.