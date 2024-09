Gonzalo Miró sentencia en estos términos la pugna de David Broncano y Pablo Motos: «Es tramposo»

La nueva edición de ‘Pekin Express’ se estrenará el próximo 20 de octubre en la plataforma Max. Miguel Ángel Muñoz se pondrá al frente de este reality, que regresa a la televisión después de ocho años de la última, que pudimos ver en laSexta. Esta nueva edición tiene la particularidad de que las parejas son medio famosas, es decir, un famoso con un acompañante anónimo.

Entre ellas, se encuentra Gonzalo Miró y su amigo Ángel Díaz, exfutbolista, y hemos hablado en exclusiva con ellos de toda su aventura y experiencia en la ruta que han atravesado, y que va desde Vietnam hasta Camboya. Además, el colaborador de televisión ha reaccionado a toda la polémica que se ha formado en torno al fichaje de David Broncano y el equipo de ‘La resistencia’ por RTVE.

Vuelve ‘Pekín Express’. Estará a partir del 20 de octubre, disponible en Max. Estamos con dos de sus protagonistas. Os han llamado villanos, claramente

GONZALO – No, me lo han llamado a mí (risas)

Ya hemos visto alguna escena. Habéis discutido ya un poquito.

GONZALO – Nosotros… menos de lo que pensábamos. Porque no nos conocíamos tanto como para emprender una aventura de este nivel y dijimos «A lo mejor nos matamos al día de llegar».

Hay una pareja que os llama «los Fifes»

GONZALO – Ah, bueno, eso sí (risas). Eso nos decían, que éramos muy fifes. Sí, pero hemos terminado nuestra relación con Álex de la Croix y su compañero Guillermo Duque, siendo bastante más potaxies. A Ángel le he visto hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer. Lo peor es la obligación constante de estar en una competición permanente. Eso, al final, es un agotamiento incluso mental.

ÁNGEL – A mí me parece que la dureza está más en lo mental, precisamente por lo que dice él, de la montaña rusa de emociones que vas viviendo, controlar todo eso, más que lo físico, que es duro, pero no es posible.

Si no hubieras ido con él y hubieras tenido que elegir a alguien famoso… ¿a quién elegirías: Ana Rosa o Jorge y Javier?

GONZALO – Ya me vas a meter en un embolado… No sé si cualquiera de los dos hubiera hecho o hubiera pasado por esto. Mira que les conozco a los dos y me cuesta verles en este formato. Por ideología, me visualizo más con Jorge. Desde luego. Yo conozco a Ana Rosa desde hace muchos años, además. Cuando tenía yo 13 años estuve en el Mundial de Estados Unidos con ella. Coincidimos allí, yo era un chaval.

¿Le llamabas de alguna forma especial?

GONZALO – No, no lo recuerdo. Estoy hablando de hace unos añitos. Han pasado 30 años de aquello, pero mejor que Angelito, yo creo que no se hubiera desenvuelto ninguno de los dos.

¿Quién te hubiera aportado más psicológicamente? ¿Pedro Sánchez o Isabel Ayuso?

GONZALO – (risas) Me la estás poniendo botando ahí… sin portero. Otra cosa no, pero psicológicamente, Pedro es un tío bastante resistente.

¿Alaska o Mario?, que han estado por aquí estos días.

GONZALO – Madre mía, menudas opciones me das. ¿Tú ves a Mario pegándose esta paliza?

Yo me lo puedo llegar a imaginar. Si Mario ha estado en ‘El Desafío’, además.

GONZALO – Sí, desde luego, pero aquí, de repente, no hay horarios de comidas, tienes que dormir, vete tú a saber en qué sitios, en qué lugares. Imagínate lo de la tarántula que habías dicho antes, subiéndole por el brazo a Mario. Pero no sé, con ellos, con cualquiera de los dos. Porque, sobre todo, lo importante es que nos reiríamos. Para disfrutar de las cosas lo importante es que te ríes. Y con ellos dos te vas a reír.

Y para terminar, ¿Pablo Motos o Broncano?.

GONZALO – Creo que con Broncano me reiría mucho, pero es verdad que Pablo está bastante mazas, porque el otro le da dos raquetazos al tenis, pero yo creo que poco más.

¿Motos entonces?

GONZALO – Que se vayan ellos dos juntos. Eso sí que sería divertido. No sé cómo se llevan entre ellos, pero yo eso te lo compraba para otra edición. Motos y Broncano, los dos juntos en Pekín.

Por cierto, justo hoy han presentado a Broncano, que ha llegado a Televisión Española. Después de todo el secretismo que ha habido con el nombre… Han hecho oficial el nombre: ‘La Revuelta’.

GONZALO – Les he visto, me lo he encontrado en el hall del hotel. Le he dicho «Oye, a ver si estrenamos ya». Ya era hora. Bueno, yo creo que en estas cosas lo importante es que tengan un buen programa preparado y sobre todo, tener paciencia. Al final, para conseguir que el público fidelice contigo, lo que hay que tener es mucha paciencia.

¿Qué canal vas a poner tú? ¿La 1, la 3, o la 5?

GONZALO – ¿La 1, la 3, o la 5? Yo en Antena 3 y en La 1 trabajo, macho. No puedo. Imagínate, no voy a morder la mano que me da de comer. Pero bueno, yo creo que está bien que haya competencia. Yo creo que son tres tipos con personalidad, y bueno, al final, el premio puede quedar repartido.

¿Tú qué opinas de todo el conflicto con Broncano? Se le ha usado como arma política y se ha criticado que se le dé presupuesto en lugar de destinarlo a otros asuntos.

GONZALO – Que se utilice cualquier cosa como arma política a mí me parece poco sorprendente. Pero ese argumento sobre los costes o sobre los presupuestos, en general, es siempre bastante tramposo, porque aunque no se puede hacer, se puede hacer con todo. Puedo decir «Oye, el presupuesto que tienes aquí, ¿por qué no lo utilizas para otra cosa?». Al final, yo creo que todos tenemos la oportunidad de decidir cuándo vamos a votar. Y la gente no se tiene que olvidar de eso. Y tiene que saber, dentro de sus preferencias, quién cree que le va a solucionar los problemas, quién cree que va a destinar más dinero a tener una sanidad pública digna, a tener una educación pública digna, quién le subirá los impuestos a los que más tienen…

ÁNGEL – Hablar con este hombre de política es muy complicado. Porque al final, es que te da la vuelta todo. Pero bueno, te deja sin palabras.

Os veremos a partir del 20 de octubre en Max, cada semana un capítulo y ojalá ganéis…

GONZALO – Ojalá hayamos ganado. Esto ya está todo escrito.

Claro, lo tenéis todo firmado con confidencialidad total

GONZALO – (risas) ¿Tú sabes la pasta que tendría que pagar si yo aquí suelto prenda? No, no puedo jugar con eso.

ÁNGEL – (risas) Si él no puede jugar con eso, imagínate yo… que me quedo sin casa y me quedo sin todo.

Oye, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado de una aventura enorme