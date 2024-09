Juan del Val señala lo que pasó sin cámaras con Victoria Federica antes de empezar ‘El Hormiguero’

‘La Roca’ ha regresado este domingo 15 de septiembre tras las vacaciones de verano. Y entre los temas que han abordado Nuria Roca y su equipo en su vuelta se encuentra la entrevista de Victoria Federica en ‘El Hormiguero’. Un asunto sobre el que se han pronunciado tanto Juan del Val como Pilar Vidal.

«¿Seguisteis el último día la entrevista en ‘El Hormiguero de Victoria Federica?», les preguntaba Nuria Roca. A lo que su marido Juan del Val le recordaba que «yo estaba allí». «A mi me gustó que la vieran eso, que es más timidez lo que tiene muchas veces que bordería o chulería», aseveraba Pilar Vidal.

Tras ello, Marta Critikian explicaba que según fuentes cercanas al rey emérito le gustó mucho la entrevista de su nieta. «Yo lo que puedo contar, al igual que pasó con ‘El desafío’ que ya veremos, que es una niña muy tímida, extraordinariamente tímida, le cuesta mucho. Y estaba muy nerviosa«, recalcaba Juan del Val.

«Estaba muy nerviosa antes de empezar y luego sin embargo en la entrevista se soltó dentro de lo que es ella que es una chica muy tímida. Y si que tuvo algún momento espontáneo», insistía Juan del Val antes de que Marta Critikian contara que en la Casa Real no había gustado que Victoria Federica hablara de su seguridad y cómo funciona ese asunto.

Justo después, era Pilar Vidal la que cuestionaba esa información de que la Casa Real cuestione a Victoria Federica por lo que dijo. «Tenemos una imaginación que yo creo que Disney se queda escaso. Victoria Federica lleva consigo a un ex militar que está muy vinculado a la Casa Real, nada de lo que ella hace no se supervisa antes, esa entrevista estaba muy supervisada. Que haya hecho este comentario pues bueno, no desveló estrategias de seguridad ni nada», sentenciaba la colaboradora.

«¿Pero que dijo por favor?», cuestionaba por su lado Juan del Val. «Es que es eso. No dijo que su abuelo se registre así, ni que sus tíos lleguen media hora antes a los sitios, ni dijo nada de que lleven un coche delante ni nada», añadía Pilar Vidal al respecto. «Yo creo que ella y yo somos separadas al nacer, estoy enganchada a los tiburones en el tiktok como ella, me encanta la fideuá con alioli como a ella y pongo seis alarmas seguidas. Luego que si me siento de la Casa Real», concluía la colaboradora.