‘Gran Hermano 2024’ deja en shock con su doble expulsión en la gala 2 pero hay un giro final

‘Gran Hermano 2024‘ ha cumplido una semana en la parrilla de Telecinco y lo ha hecho materializando su primera expulsión, que no ha sido individual, sino doble. Esta es una de las novedades de la edición, la expulsión doble. No ha sido la única novedad puesto que, a continuación, se ha consumado un giro de acontecimientos: Daniela y Vanessa, las elegidas, no han salido de Guadalix de la Sierra. Pese a su aparente marcha, las dos pasan a convivir en la casa secreta y continúan como concursantes.

La incógnita sobre las expulsadas se ha ido resolviendo paulatinamente. En un primer momento, Jorge Javier le ha comunicado a Maite su permanencia en la casa como salvada. Ya en la siguiente conexión, el presentador ha dado a conocer el nombre de la primera expulsada: «La audiencia ha decidido que debe salir de la casa Daniela«. «Es una decisión que tengo que aceptar. Si el público lo ha decidido así», ha confesado resignada la primera expulsada de la edición.

La ceremonia de expulsión no se ha quedado ahí, puesto que Jorge Javier ha sorprendido a las concursantes supuestamente salvadas con el anuncio de una nueva marcha que se ha vivido en el salón de la casa grande. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Vanessa«, han sido las palabras del conductor de ‘Gran Hermano 2024’.

¡Vanessa se convierte en la 2ª expulsada de la noche!



🔁 Si la votaste para salir#GHGala2 #GH12S pic.twitter.com/W86VhdAmUt — Gran Hermano (@ghoficial) September 12, 2024

Con gran sorpresa y en estado de shock, la expulsada ha seguido los pasos de Daniela. «Nos había salvado la audiencia. No contaba con esto ahora… Siento pena por no poder vivir la experiencia, por no poder seguir conociendo a mis compañeros. Lo puedo definir como pena y tristeza, pero bueno que esto es un juego», ha declarado. Entre lágrimas, ha proseguido diciendo: «Si la audiencia ha decidido que me voy, me voy. Sé que tengo gente que me quiere fuera y dentro también porque todos mis compañeros querían que me quedara». Sin embargo, como decimos, ni Vanessa ni Daniela saldrán del programa porque tendrán dicha segunda oportunidad en la casa secreta.

Cabe recordar que ‘Gran Hermano’ llevó a cabo las primeras nominaciones durante la gala del martes comandada por Jorge Javier. Todos los habitantes de la casa grande pudieron votar de forma privada en el confesionario entregando 3, 2 y 1 punto. Tras el pertinente reparto de puntos, Jorge Javier dio a conocer el nombre de las nominadas: Laura, Daniela, Maite y Vanessa.

A pesar de haber transcurrido 48 horas, la audiencia se ha movilizado en las votaciones. Durante la primera parte de la gala, Jorge Javier ha compartido los porcentajes que mostraban el claro posicionamiento del público. Mientras que una reunía un elevado 52%, otra se hacía con un 32% de la audiencia. Por su parte, las salvadas apenas sumaban el 16% de los votos.