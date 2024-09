Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes: Begoña desata la guerra entre Jesús y los Merino

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, después de escuchar que su padre le quiere enviar a un internado, Julia no dudaba en decirle a Begoña que la odia porque le dijo que siempre estarían juntas. Después es Jesús quien intentaba convencer a Julia de que todo ha sido culpa de Begoña para tratar de poner en contra a la pequeña.

Fina se enfrentaba a Damián y le decía que no piensa irse a Barcelona y que si tiene que dimitir lo hará pero no se alejará de su hija y que no piensa dejar a su padre solo y que ella está orgullosa de ser quien es. Mientras Marta le dejaba claro a su padre que al igual que Fina ella va a luchar por lo que más quiere.

Luz se presentaba en casa de los Merino para animar a Digna para que no se olviden del proyecto del balneario. Y tras su charla con la doctora, la cocinera animaba a sus hijos para sacarlo adelante. Tras ello, Luis encontraba unos posibles terrenos en Palencia y Luz le decía que ella le acompañará pero Digna no quiere alejarse de Toledo y dejar a Julia sola así que se niega a irse con sus hijos.

Marta acudía a ver a Jaime y le contaba que Fina ha rechazado irse a Barcelona y que todo el asunto de las fotografías fue planeado por su hermano Jesús. Así, el doctor descubría que su cuñado ha obrado a sus espaldas rompiendo su chantaje a cambio de que él no dijera nada de que estaba drogando a Begoña. Y por ello, no dudaba en enfrentarse con Jesús y le amenazaba con contar todo lo que ha hecho.

Isabel no dudaba en recordarle a Jesús que ella ha cumplido con su palabra de descubrir lo que estaban tramando a sus primos y que él todavía no le ha recompensando ni le ha dado más responsabilidad en la empresa tal y como habían acordado.

Tasio no está dispuesto a que Carmen renuncie a poder cumplir su sueño de comprar la casa que ha encontrado. Pero el operario no sabe como poder conseguir el dinero que necesitan. Por otro lado, Digna se volvía a enfrentar con Damián por la decisión de Jesús de que Julia vaya a un internado.

Por la noche, Begoña escuchaba una conversación de Jesús con Isabel hablando del plan de su marido para acabar con los Merino al echar por tierra su negocio con el balneario.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 138 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 6 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 138 de ‘Sueños de libertad’

Tasio plantea a Carmen una solución para conseguir dinero para el piso de sus sueños. El operario le cuenta que habló con Joaquín para pedirle un ascenso en la fábrica y propone que su madre venda su casa para conseguir ese dinero a cambio de que Ángela vaya a vivir con los dos.

Después de ver que Jesús no está dispuesto a dar su brazo a torcer con Julia y tras descubrir su macabro plan para acabar con sus primos, Begoña no duda en confesarle todo a Digna. Pero le pide a la cocinera que por favor nadie sepa que todo ha salido de ella y que tienen que pararle los pies a Jesús después de lo que va a hacer con la pequeña.

Damián no duda en presionar a Isidro para que convenza a Fina de que se vaya a vivir y a trabajar a la tienda de Barcelona. Y le deja claro que su deber como padres es protegerlas y que lo mejor tanto para Fina como para Marta es que las dos se alejen. Y el chófer descubre que es Jesús el que está detrás de las fotografías.

Tasio acude a ver a Damián para pedirle ocupar el hueco que va a dejar Braulio y que está dispuesto a aprender su oficio para poder conseguir ese ascenso. Pero el patrón se niega a ayudarle de forma directa porque tendría que dar muchas explicaciones aunque le dice que hará por que pueda conseguir ese puesto. Por su parte, Claudia no soporta ver que Mateo se ha acercado a don Agustín después de todo lo que el cura les ha hecho a los dos.

Begoña vuelve a trabajar al dispensario y Jesús le visita para pedirle que por favor acuda a la comida que es tan importante para la familia. Así, el De La Reina pone a su esposa entre la espada y la pared y le amenaza diciéndole que si se marcha nunca más podrá ver a Julia.

Damián le pide a Andrés que deje de enfrentarse a Jesús y que ya está decidido que Julia se vaya a un internado. Tras ello, le solicita que acuda a la comida con el dueño de Galerías Miranda aunque su hijo no está por la labor de ir. Y finalmente, el benjamín acude al almuerzo junto a María.

Jaime decide contarle a Luz el chantaje que le hizo Jesús para que se callara los verdaderos resultados del análisis que le hizo a Begoña en los que salía que le había drogado después de que la doctora le recriminara que falseara su analítica.

Digna les cuenta a Joaquín y Luis que es Jesús quién está detrás de la empresa malagueña que ha comprado las tierras de Peralta. Tras ello, los Merino se presentan en la mansión de los De La Reina para pedirle explicaciones a Jesús y él no duda en confesar que es verdad que ha comprado las tierras que ellos querían. Y les dice que está dispuesto a venderselas a cabio de una gran cantidad de dinero reabriéndose la guerra entre las dos familias.