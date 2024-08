Telecinco anuncia el estreno de la última temporada de ‘Entrevías’ y resuelve su mayor incógnita

Telecinco estrenará tras el verano la cuarta y última temporada de ‘Entrevías‘, la serie protagonizada por el apoteósico tándem formado por José Coronado y Luis Zahera, entre otros. Y la cadena de Mediaset ya ha lanzado el primer adelanto promocional en el que se avivan las dudas sobre una gran incógnita que quedó en el aire tras el final de la tercera.

Hay que decir que aún no hay fecha exacta para su lanzamiento, pero será una de las bazas de Telecinco para el otoño con sus ocho nuevos capítulos. El equipo ya se despidió para siempre el pasado mes de enero, momento en el que acabó el rodaje definitivamente. Ahora solo queda esperar a disfrutar de esta última temporada. La cuenta atrás ha comenzado.

Muy probablemente llegue en el mes de septiembre tras ser presentada en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, que se celebra cada año y en el que se exhiben algunas de las apuestas más destacadas de las cadenas para el nuevo curso televisivo. ‘Entrevías 4’ será una de ellas tal y como confirmó la propia organización hace unos días.

Y en el primer spot ofrecido por Telecinco para ir abriendo boca, además de avanzar grandes dosis de acción y misterio, se aviva las dudas sobre la gran pregunta que muchos espectadores se hicieron tras el impactante y consternador final de la tercera temporada: ¿Irene murió finalmente a manos del comisario Romero o no?

Es hora de conocer el final 😱 Muy pronto, ÚLTIMA TEMPORADA de #Entrevías en @telecincoes pic.twitter.com/j2u3L7wNfU — Mediaset España (@mediasetcom) August 10, 2024

«¿Dónde has estado todo este tiempo desde que mataron a Irene?», le pregunta Gladys a Tirso seis meses después de los acontecimientos, pues ‘Entrevías 4’ arranca con un salto temporal de seis meses. «Pero eso no es verdad», se oye decir a Coronado, sin dejarse claro si es un corte colocado en la promo arbitrariamente o la respuesta a que su nieta no está muerta como todos piensan.

Lo cierto es que en la imagen de despedida de todo el equipo de ‘Entrevías’ apareció la actriz que interpreta a ese personaje, Nona Sobo, con el bebé en brazos. También se filtró que le habían visto en el rodaje de la cuarta temporada. Algo que dibujaba dos escenarios posibles. Primero, que en realidad solo quedara inconsciente y que salvase su vida finalmente a pesar de la gravedad de las heridas. Y segundo, que efectivamente sí muera, pero aparezca en la cuarta tanda de episodios en forma de sueños o apariciones irreales para un Tirso aún más atormentado e incapaz de superar el asesinato de su nieta. Esta última hipótesis es altamente probable.

Será el mayor enigma que dilucidará ‘Entrevías 4’, que, como decimos, nos traslada seis meses después de ese duro episodio a la familia Abantos. En consecuencia, Tirso se volverá a convertir en un hombre huraño que, superado por la perdida de su nieta, ni siquiera sale de casa.

Sin embargo, la misteriosa desaparición de su hijo Santi obliga a Tirso a ponerse de nuevo en marcha para encontrarle y solucionar los problemas de su familia. Mientras, Ezequiel y Camila, su nueva compañera de patrulla, descubren un cuerpo calcinado en un almacén, cuya identidad será una sorpresa. El terrible hallazgo supone el retorno de los habituales problemas de drogas y bandas callejeras en el barrio. Ahora, ‘Entrevías’ podría enfrentarse a un asesino que va a trastocar el barrio, la comisaría… y también a la familia Abantos.

Así las cosas, ‘Entrevías’ se despide para siempre con su cuarta temporada después de haber sido un gran éxito de audiencia tanto en abierto como en su emisión en Netflix. No obstante, es cierto que con la tercera temporada la ficción producida por Alea Media perdió hasta cinco puntos al cerrar con una media del 10% de share y 953.000 espectadores. Cifras igualmente positivas para los tiempos que corren para la ficción en abierto.