La hermana de Maite Galdeano salta a la palestra y le da la puntilla con lo que suelta de ella

En el conflicto entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun no dejan de salir nuevos actores secundarios. Este martes, 20 de agosto, ‘TardeAR‘ ha podido hablar con dos testigos que conocen muy bien a los protagonistas de toda esta historia, Hugo Paz, ex de Sofía, y Conchi, hermana de Maite.

Ambos han dejado claro su posicionamiento, y lo han hecho del lado de la pareja formada por Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Mientras el joven ha relatado el «infierno» que vivió al lado de la que fuera su suegra, la mujer ha reconocido sentir pena por su hermana, ya que Conchi también está en estos momentos alejada de ella. «Qué mal le ha ido», lamenta la mujer.

La hermana de Maite Galdeano tiene clara su postura en toda esta polémica, ya que comprende y empatiza con su sobrina. Sobre su hermana reconoce que «la verdad es que ha hecho todo un desastre». Además, asegura que «se veía venir, es una relación madre e hija un poco tóxica. Le he dicho muchas veces que no se metiera en la relación. ‘No la pongas nunca entre la espada y la pared y teniendo que elegir entre tú y Kiko porque vas a salir perdiendo’, y al final así ha sido».

La nula relación de Maite Galdeano con su familia

Conchi también cree que el detonante ha sido su distanciamiento con el resto de la familia, con la que no mantiene prácticamente relación. «Como este tiempo no hemos estado pendiente, ha hecho que todo sea un desastre, hemos perdido la comunicación», reconoce. Asimismo, explica que «me he tenido que alejar un poco y tomar distancia porque ha hecho cosas que no me han gustado. Un día de estos le llamaré para decirle las cosas, pero se lo diré a ella». Conchi y Maite Galdeano siempre han mantenido una buena relación. Sin embargo, en los últimos meses han tenido un conflicto sobre el cual no ha querido desvelar detalles. Pero asegura que intentará solucionarlo, eso sí, lejos de las cámaras.

Otro que se ha subido al carro del conflicto familiar ha sido Hugo Paz. El exnovio de Sofía Suescun ha intervenido este martes en ‘TardeAR’, donde ha relatado el «infierno» que vivió con la que un día fue su suegra. «Yo tenía hasta miedo de ir a Pamplona a casa de Sofía porque ir a su casa era un infierno. Era una mujer que a mí me lo hacía pasar super mal», asegura, dejando claro que Maite Galdeano «solo quiere a Sofía para ella».

Por eso, entiende a Kiko Jiménez: «Me pongo en su situación y seguramente ha tenido que aguantar lo que no está en los escritos. Yo recibía un machaque brutal cada vez que iba. Me da pena todo lo que está pasando. Me da pena que Sofía tenga una madre con ese problema», sentencia.