Jorge Javier queda al borde de las lágrimas tras lo ocurrido con unos invitados de ‘El Diario’

Jorge Javier Vázquez sigue al pie del cañón con ‘El Diario’ pese a la mala acogida que ha cosechado en sus primeros días en antena. La incertidumbre de audiencias podría estar haciendo mella en el catalán, que se mostró este jueves más vulnerable que de costumbre. El presentador tuvo que contener las lágrimas en mitad de la emisión tras una de las historias.

‘Hermanos en lo bueno y en lo malo’ era el tema vertebrador de todas las historias que Jorge Javier iba a compartir este jueves en ‘El Diario’. El espacio recibía en esta ocasión a invitados que buscasen sorprender a su hermano o reencontrarse después de mucho tiempo. O simplemente, lanzar al mundo una muestra pura de amor fraternal, como fue el caso de Josh.

Jorge Javier Vázquez al borde del llanto en ‘El Diario’

El joven deportista acudió al programa de Telecinco para demostrar a su hermano pequeño todo lo importante que es para él. El parkour y el gimnasio son dos de las grandes pasiones que comparten los dos hermanos, por lo que Jorge Javier Vázquez recibió a Tony en plató con la excusa de hablar sobre su afición. Mientras tanto, Josh esperaba oculto en uno de los reservados.

Jorge Javier Vázquez en ‘El Diario de Jorge’

Con los espectadores puestos en situación, y el catalán listo para ir al grano, la conversación no tardó en desviarse al estrecho vínculo que comparten los hermanos. Tony no dudaba en explicar a la audiencia como su hermano mayor le había ayudado desde pequeño y este no tardó en entrar para fundirse en abrazo. «Eres el principal motor que me ayuda a seguir hacia adelante, mi gran apoyo», aseguraba el pequeño de la familia.

«Aunque ahora vayamos a separarnos, quiero que sepas que siempre estaremos unidos. Te quiero mucho», señalaba Josh, mientras Jorge Javier Vázquez les pedía desde un lado del plató que se diesen un abrazo en condiciones. Ante la emotiva escena, el de Badalona acabó teniendo que contener sus lágrimas.

«Ay, me he emocionado», aseguraba el presentador intentando no romper a llorar en mitad de la emotiva escena familiar. Pero el comunicador no fue el único en quedar impactado con los dos hermanos. «Mira, esa señora también. Es que claro, estamos aquí tan recogiditos…», señaló el presentador de ‘El Diario’ refiriéndose a una persona del público, visiblemente conmovida por la escena.