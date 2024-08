Mercedes Milá sentencia con este calificativo a Jorge Javier y el pinchazo de ‘El Diario de Jorge’

Jorge Javier Vázquez no está teniendo un regreso fácil a las tardes de Telecinco. Y es que al igual que le pasó cuando volvió a Telecinco con ‘Cuentos chinos’, el catalán se está encontrando con serias dificultades para que la audiencia le de una oportunidad a ‘El diario de Jorge’. No obstante, quien si le ha dado todo su apoyo ha sido Mercedes Milá.

Por ahora, las audiencias no están acompañando a ‘El diario de Jorge’, que no para de perder audiencia en la sobremesa de Telecinco desde su estreno. Del 9,4% y 873.000 televidentes del estreno el talk show ha pasado a anotar un pobre 6,8% y 637.000 espectadores este lunes.

Raro es el día que Jorge Javier Vázquez no hace una alusión velada al duro arranque de su nuevo espacio en las tardes de Telecinco. De hecho, este martes, el presentador ha sido claro al lanzar un elocuente mensaje cuando conectaba con Beatriz Archidona antes de darle el relevo a ‘TardeAR’.

Pese a las pobres audiencias que está anotando ‘El diario de Jorge’, Jorge Javier Vázquez puede sentirse orgulloso de tener de su parte a algunos compañeros como Mercedes Milá. Y es que la presentadora no ha dudado en comentar el último story que ha publicado el catalán en Instagram.

En ese story, el presentador aparecía con una camiseta sin mangas pidiendo a la audiencia de ‘El diario de Jorge’ que les sigan cada día en Telecinco y en sus redes sociales. A dicho story, Mercedes Milá no dudaba en contestar usando un calificativo curioso al dirigirse al catalán. «Pero que alegría me das monstruo», escribía la presentadora de ‘GH’ y ‘No sé de que me hablas’.