Gran desconcierto en TVE por la mala gestión con David Broncano ante su inminente estreno

Hace unos días mostrábamos en El Televisero la perplejidad por la escasa y mala promoción que está haciendo RTVE a la llegada de David Broncano para presentar una nueva ‘La Resistencia’ en su access prime time. Y es que a un mes de su estreno no se conocen apenas detalles de este espacio y su promoción ha desaparecido de la pantalla.

Y es que no se entiende que siendo la gran apuesta de TVE para esta temporada y con el culebrón que supuso su fichaje con hasta dos ceses en la cúpula de RTVE como los de la presidenta del Consejo de Administración, Elena Sánchez, y el director general de contenidos, José Pablo López; la promoción de la llegada de David Broncano está siendo tan escasa y mala.

Fue durante la Eurocopa cuando los narradores hacían referencia al fichaje del cómico asegurando que «ahora David Broncano es de todos». Y fue durante la final cuando se pudo ver la que ha sido hasta ahora la única promo. En ese spot se decía que los españoles «tienen derecho a una televisión de calidad, una televisión que hable de lo que es una televisión de calidad».

Justo después aparecía una señora mayor tejiendo una bandera de España justo cuando aparecía Broncano explicándole que ahora saltaba a La 1 justo después del ‘Telediario’ y le pedía que «no se acueste». Por último, el presentador tocaba el bombo.

¡David Broncano y su equipo llegan en septiembre a @La1_tve y @rtveplay!



Cómicos sin prejuicios y las atípicas entrevistas de @davidbroncano serán la bandera de un programa en el que nunca sabremos qué pasará a continuación.https://t.co/99VwS8tl5spic.twitter.com/1pm2GxbwM5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 15, 2024

Fuerte malestar en RTVE por el anuncio de Broncano

Según avanza El Confidencial Digital, este spot creó cierta perplejidad e incluso malestar entre algunos directivos responsables de la programación de TVE. Y es que no entienden que la única promo haya sido esta pues sus elementos son confusos y controvertidos. Una de las críticas que hacen es que no entienden que «hacen esos paracaidistas ahí» en alusión a un plano en el que la voz en off asegura que «lo que de verdad importa» y justo ahí aparecen unos paracaidistas.

Por otro lado, cuestionan (y mucho) el diálogo de David Broncano con la señora mayor pidiéndole que «no se acueste». «Con ese ‘no se acueste’ parece que transmite su falta de confianza en que vayamos a mantener a este sector del público con el programa de David Broncano», destacan los directivos al citado diario.

Los detalles del contrato de David Broncano

En este sentido, los directivos se quejan de que no se haya diseñado una campaña publicitaria más ambiciosa. Cabe decir que se llegó a hablar de que David Broncano viajaría a París durante los JJOO para presentarle oficialmente como nuevo rostro de TVE como se hizo con Adela González como nueva presentadora de ‘Mañaneros’ al viajar a Berlín para aparecer durante el previo de la final de la Eurocopa.

Por si fuera poco, los directivos recuerdan que el contrato que se ha cerrado con David Broncano es ambicioso pues se han firmado dos temporadas, es decir 170 capítulos de 70 minutos de duración para el access prime time para luchar contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos en Antena 3 y la llegada de Carlos Latre a Telecinco con su ‘Babylon Show’. Todo ello por un presupuesto de 14 millones de euros por temporada.

Parece que la razón de que la única promo de David Broncano haya desaparecido de TVE es precisamente el malestar y las críticas que se han hecho desde la propia cúpula directiva de la corporación. Pero además señalan que no entienden que no se haya comunicado el título del espacio ni que colaboradores aparecerán.

No obstante, en El Televisero ya adelantamos hace unas semanas que el cómico ha registrado una marca parecida en la Oficina de Marcas y Patentes. Se trata de ‘La Resiliencia’. Este podría ser el título de su nuevo espacio en La 1. Aunque de momento todo es una incógnita y no hay confirmación definitiva por parte de la cadena pública.

Por ahora, lo poco que se sabe es que Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison estarán junto a David Broncano una temporada más, pero el resto del elenco continúa siendo todo un misterio porque La 1 tampoco está haciendo los deberes en ese sentido ni está comunicando como es debido para crear una expectación ahora desdibujada.