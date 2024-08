Este rostro pone punto y final a Ana Rosa tras 7 años y comunica el motivo de su marcha

El inicio de temporada ha tenido un sabor un tanto agridulce para Ana Rosa Quintana. No solo por su polémico cara a cara con Jorge Javier Vázquez en ‘TardeAR’, si no por la pérdida de un histórico rostro en su productora. Rubén García, rostro de programas como ‘Cuatro al día’ o ‘Tiempo al tiempo’ se despedía esta semana de Mediaset y de Unicorn, la empresa de la presentadora.

Con la llegada de la nueva temporada, unos rostros hacen su debut en la parrilla, como es el caso de Carlos Latre en el access prime time de Telecinco con ‘Babylon Show’, y algunos se despiden. Rubén García, uno de los históricos reporteros de Mediaset, ha elegido el final del verano para despedirse de la casa televisiva que lo ha visto crecer durante 7 años.

«Punto y final a una etapa», comenzaba escribiendo el integrante de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana, al inicio de su mensaje. «Hoy dejo atrás ‘Tiempo al Tiempo’, ‘Unicorn’, ‘Cuatro’, ‘Telecinco’… en definitiva, a Mediaset. Llevo cruzando estas puertas 7 años, pero hoy salgo por última vez», escribía el periodista en su cuenta de Instagram.

Ana Rosa Quintana pierde a Ruben García, histórico reportero de ‘Cuatro al día’ y ‘Tiempo al Tiempo’

Acompañado de un collage de sus distintos momentos en antena, el reportero dedicaba al grupo de Fuencarral un emotivo mensaje. «Ha sido mi casa laboral, la que me ha dado todas las primeras oportunidades, la que me ha hecho crecer», continuaba relatando Rubén García. «En este tiempo he conocido gente maravillosa, he disfrutado, reído y aprendido», señala el periodista, que no dudó en mostrar todo su agradecimiento a todos sus compañeros.

«Todo lo que sé se lo debo a estas 4 paredes. Pero también he llorado, luchado y aprendido que no quiero hacer. He visto lo mejor y lo peor del oficio y todo eso me llevo», señalaba el periodista justo antes de dirigirse a Ana Rosa Quintana y a su productora como colofón final del comunicado. «Unicorn por la gran oportunidad, nunca pensé hacer tanto, ni cubrir tantas cosas, política, corazón, manifestaciones, viajes, realeza, deportes extremos… desde La Zarzuela al pueblo más escondido de España, de profesionales reconocidos a becarios maravillosos», aseguraba el reportero.

«Era el momento de irse, no queriendo…»

«He aprendido lo que llaman “la versatilidaaaaaad”. Así que, estoy preparado para lo que venga», apuntaba Rubén García, que entonces dejaba entrever el verdadero motivo de su repentina marcha. «En fin, con todo, he sido feliz, pero ahora era el momento de irse, no queriendo, pero sí sabiendo que es la decisión acertada para volver a encontrar el camino», señala el comunicador, insinuando que su salida de Mediaset le ha supuesto una dura determinación.

«Espero dejar buena huella en los compañeros, eso es lo único que al final importa. Porque también me llevo a algunos de los mejores compañeros (y ya amigos) que se puede tener en la TV (No demasiados, pero ell@s saben quienes son, guiño para vosotros). Pronto (a los que os interese mi vida laboral) nos veremos en otro sitio. Mientras, ‘hasta luego’, porque en la TV no existen los ‘hasta siempre», sentenciaba el antiguo rostro de Cuatro y Unicorn para despedirse de su casa televisiva.