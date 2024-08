Josie, colaborador de ‘Babylon Show’, atiza así a Motos y Broncano: «Me dan mucha pereza»

‘Babylon Show‘ es el nuevo programa de Telecinco que busca plantar cara por una parte a Antena 3, Pablo Motos y ‘El Hormiguero’; y por otra, a David Broncano en TVE. El encargado de conducir este nuevo formato es Carlos Latre, que abandonó Atresmedia después de más de una década en el grupo para ponerse al frente de esta nueva oferta televisiva de Mediaset.

‘Babylon Show’ debutó este lunes 26 de agosto en la parrilla de Telecinco con un alentador dato de audiencia. El estreno de Carlos Latre ha anotado un buen 10,1% de share y más de un millón de espectadores en un momento en el que el consumo televisivo aún es bajo. En total, 2,7 millones de personas pasaron por la emisión que fue líder de su franja de emisión.

Telecinco define su nuevo access prime time ‘Babylon Show’ como «un vibrante espectáculo inspirado en la histórica y legendaria civilización babilónica, en el que las grandes figuras y la actualidad compartirán protagonismo junto a un amplio elenco de ‘babylonios’«. Entre estos, estará el diseñador de moda Josie, con quien hemos hablado en exclusiva sobre lo que van a ofrecer de lunes a viernes a partir de las 21:50.

Josie, llegas a ‘Babylon Show’. Pones el estilo a este programa.

JOSIE – Bueno, ¿tú crees? Yo creo que aquí hay que inventar un estilo que ya está muy marcado por este plató. Esto es lujosísimo y muy cutre a la vez. Yo creo que es maravilloso. Estoy encantado, me representa mucho y creo que aquí vamos a vivir noches increíbles.

Decías antes que esto es un poco una fiesta. ¿Cómo te vas a mover tú en esta fiesta?

JOSIE – A ver, yo me he criado en fiestas toda mi vida, maravillosas, que la verdad, ahora mismo no me interesa ninguna, más que esta. Entonces yo voy a venir aquí a darlo todo y va a ser mi fiesta otoño-invierno y ojalá esto tenga 1.000 primaveras por delante porque creo que es un elenco que se lo merece, porque tenemos el mejor maestro de ceremonia que se puede tener, que es Carlos Latre, que tú me dices ven, lo dejo todo, que por eso estoy aquí, y la verdad es que es la fiesta que me merezco, que me apetece y que quiero vivir en prime time, porque estaba ya…, bueno, yo creo que hay un tiempo en tu vida que la franja de tarde te lo da todo, pero ahora mismo lo que me apetece es estar de noche evadiendo al mundo que conecte con nosotros.

O sea, que eres de noche.

JOSIE – Ay, pues mira, ahora mismo sí. Soy muy de día, yo madrugo mucho, fíjate. Hoy he madrugado, me he paseado por mi jardín con mis rosas que cultivo y me he plantado estas dos, las he traído para ponerlas en mi solapa. Me gusta mucho madrugar, pero si tengo que trasnochar y tal, tiene que ser por una muy buena causa y quizás ya no encuentro tan buenas causas como esta en la vida real, por eso prefiero un microcosmos.

¿Algún invitado que te gustaría ver por aquí?

JOSIE – Sin duda, lo tengo muy claro, después de lo que ha pasado este verano y el momento épico que nos dio, esa es Amaia Montero. Me encantaría que Amaia Montero pasase por allí y le hiciéramos una procesión con todo el público de rodillas poniendo a esa persona en el pedestal que merecía y que al final ha tenido que venir Karol G a dárselo. O sea, es una diva que no hemos sabido valorar, como tampoco supimos valorar a Gracita Morales. Eso en España pasa mucho.

Luego se valoran 20 años después.

JOSIE – Menos mal que Amaia no se ha ido de aquí sin que le reconozcamos lo que vale, la voz única que es, la diva tan increíble que nos ha dado con esa fragilidad asociada a mucha fortaleza, porque es una bestia parda muy fuerte.

Vais a competir en franja horaria con ‘El Hormiguero ‘de Pablo Motos, con la nueva ‘Resistencia’ que llega de la mano de Broncano.

JOSIE – ¡Qué miedo! Es que a mí A y B, me dan lo mismo. Nosotros, que somos el abecedario entero metido en un frasco y cocteleado así, agitado y no mezclado, con lo cual esto es la tercera vía. Si tú quieres conectar con la nouvelle vague, ven a ‘Babylon Show’, porque lo otro es A o B, y al final, ¿sabes lo que te sientes? Un consumidor de una pelota de ping-pong. Es que paso. Yo no voy a jugar al ping-pong. Yo juego a esta fiesta. Y ya está. Los demás que jueguen al ping-pong. Eso me da mucha pereza. Esto tiene de todo. Muchos ingredientes. Esto no es ni A, ni B, es C, D, Z, W.

¿Es un riesgo ser tan variopinto?

JOSIE – No, no es un riesgo. Merece la pena pasar por esta vida, quizás, y sobre todo en el siglo XXI, ser más variopinto. Si me pillas otro siglo, te diría que no seas tan variopinto, pero es que yo vivo en 2025. Entonces, prefiero ser variopinto, prefiero ser todo el abecedario que no sea ni A ni B. Prefiero ser la tercera vía, por eso estoy en ‘Babylon’.

Estás ahora en Telecinco. ¿Qué nos puedes contar de Pedroche y las campanadas?

JOSIE – Ahora mismo estoy en Mediaset, amo Telecinco, mil gracias pisando Mediaset, pero yo no soy de nadie, es decir, yo tengo amigos en todas las cadenas que de verdad los quiero, con los que he trabajado toda mi vida y les agradezco muchísimo la oportunidad de 16 años viviendo en la televisión, que se dice muy pronto. Entonces, yo voy mes a mes. Vamos a ir viendo. Primero vamos a empezar este proyecto, lo arrancamos y yo seguiré con otros proyectos que van a acontecer a lo largo del último trimestre del año. Entonces ahí ya verás mis participaciones en distintos lugares, pero yo no soy de nadie, soy libre, por eso estoy aquí, porque es un programa que es pura libertad, la mejor energía y una fiesta increíble para nosotros y para todos los que nos vayan a ver.

¿Sabemos algo del vestido ya?

JOSIE – Bueno, yo sí sé, pero tú no. Yo sí.

¿Y qué nos puedes contar?

JOSIE – No puedo contar nada, pero si es lo de siempre, no puedo contar. Además, yo creo que ahora lo que vamos a hablar es de ‘Babylon Show’, y ya vendrán. Aquí va a haber muchos vestidos también.

¿Sí? ¿Hechos por ti?

JOSIE – No, bueno, aquí hay un equipo de vestuario muy bueno que espero que nos dé muchas alegrías, claro que sí.

De repente, ‘Maestros de la costura’ en vivo y en directo.

JOSIE – Bueno, no, eso es que. Uy, no, no, no, eso es que está muy bien editado, pero eso es muy largo. Muy largo de grabar. No sabes lo que es.

Oye, genial, pues muchas gracias y que vaya todo muy bien.

JOSIE – Gracias, no os lo perdáis, por favor. ‘Babylon Show’, de lunes a viernes en Telecinco.